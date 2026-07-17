A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro desacelerou para 2,8% em junho, ante 3,2% em maio, segundo a leitura final divulgada nesta sexta-feira (17) pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

O resultado confirmou a estimativa preliminar e veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. A taxa, porém, segue bem acima da meta oficial de inflação do Banco Central Europeu (BCE), de 2%. Na comparação mensal, o CPI recuou 0,1% em junho.

O núcleo do CPI, que exclui energia e alimentos, avançou 2,4% na comparação anual em junho, também confirmando o cálculo inicial e abaixo do avanço de 2,6% registrado em maio.