O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, ficou praticamente estável na segunda quadrissemana de julho, com alta de 0,01%, desacelerando em relação ao avanço de 0,04% registrado na primeira quadrissemana, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta sexta-feira, 17.

Na leitura mais recente de julho, Alimentação aprofundou a queda (de -0,40% na primeira quadrissemana para -0,49% na segunda) e Transportes passou a recuar (de 0,14% para -0,07%).

Por outro lado, houve aceleração em Despesas Pessoais (de -0,04% para 0,07%), Saúde (de 0,38% para 0,43%) e Vestuário (de 0,46% para 0,54%).

Habitação subiu 0,33% e Educação avançou 0,21%, repetindo as variações do levantamento anterior.

Veja abaixo os componentes do IPC-Fipe na segunda quadrissemana de julho:

Habitação: 0,33%

Alimentação: -0,49%

Transportes: -0,07%

Despesas Pessoais: 0,07%

Saúde: 0,43%

Vestuário: 0,54%

Educação: 0,21%

Índice Geral: 0,01%