A seleção brasileira masculina perdeu pela primeira vez na terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) de vôlei, nesta quinta-feira, em Chicago (EUA), ao ser derrotada pelos Estados Unidos por 3 sets a 0, com parciais de 23/25, 19/25 e 18/25. Com o resultado, o time nacional fica em situação complicada para obter vaga na fase final da competição.

O Brasil volta a jogar nesta sexta-feira às 22 horas com a Polônia. Após folga no sábado, o último adversário desta semana será a China, domingo, às 14h. A fase final será realizada de 29 de julho a 2 de agosto em Ningbo, na China, com as sete primeiras seleções colocadas na classificação geral e a equipe chinesa, a anfitriã.

O técnico Bernardinho escalou o time titular com: Maique (líbero), Fernando Cachopa (levantador), Darlan (oposto), Lucarelli e Adriano (ponteiros), Flávio e Judson (centrais).

O Brasil começou bem a partida com o saque de Cachopa e abriu 3/1. Também no saque e com a má recepção brasileira, os EUA viraram rápido para 6/3.

Com a potência de Darlan e Lucarelli, o Brasil diminuiu o prejuízo para 10/9. Depois, conseguiu o empate em 14 pontos, com direito a uma 'peitada' de Darlan em Bernardinho na comemoração do ponto. O oposto brasileiro acertou um 'ace' a 134 km/h.

Mas os Estados Unidos conseguiram fechar o primeiro set, graças à forte presença do bloqueio norte-americano, parando Lucarelli e Darlan: 25/23.

O Brasil começou mal o segundo set, o que fez Bernardinho pedir tempo e dar uma bronca na equipe. Os americanos aproveitaram a irregularidade brasileira para abrir logo 11/4. Nada dava certo para o time nacional. Darlan irreconhecível, acumulou erros e desvantagem chegou a 17/7.

De repente, o jogou mudou. Com a presença de Arthur e Pinta na equipe, o Brasil voltou para o jogo e chegou a diminuir para 21/17. No final, os EUA voltaram a posicionar bem o bloqueio para fechar em 25/19.

A disputa não mudou no terceiro set. Os EUA seguiram melhor em todos os fundamentos e abriram 8/5 e com um forte bloqueio aumentou a vantagem para 12/7. Daí até o final, os americanos administraram a vantagem e fecharam o set em 25/18 e o jogo em 3 a 0.