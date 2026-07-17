A influenciadora japonesa e DJ Onodela compartilhou nas redes sociais nesta quinta-feira, 16, um encontro inusitado que teve com Supla em Nova York. Ela contou que caminhava pela cidade usando um quimono quando foi abordada pelo cantor para tirar uma foto. Sem reconhecê-lo de imediato, ela ficou impressionada com o estilo excêntrico do brasileiro e só depois descobriu quem ele era.

"Estava andando por Nova York de quimono quando uma pessoa com uma vibe super excêntrica me pediu para tirar uma foto. Pensei: 'Nossa, parece um rockstar de verdade'. E aí descobri depois que era um rockstar autêntico com mais de um milhão de seguidores", escreveu.

Natural de Tóquio, Onodela vive atualmente em Nova York, onde produz conteúdo sobre o cotidiano nos Estados Unidos, gastronomia e diferenças culturais. Ex-ídolo pop no Japão, ela também atua como DJ e soma mais de 39 mil seguidores nas redes sociais.

'Eu vivo isso 25 horas por dia'

Na última terça-feira, 13, Supla participou do Encontro, da TV Globo, em comemoração ao Dia Mundial do Rock. Durante a entrevista, o cantor negou que interprete um personagem para sustentar sua imagem ligada ao rock'n'roll e afirmou que seu jeito permanece o mesmo dentro e fora dos palcos. "Eu vivo isso 25 horas por dia", assegurou.

Em conversa com Valéria Almeida e Talitha Morete, que comandam o programa durante as férias de Patrícia Poeta, Supla reforçou que o visual, a música e sua personalidade fazem parte da mesma identidade. Ao ser questionado se também é igual quando está em casa, respondeu sem titubear: "Sempre".

O artista também revelou que até seu nome artístico surgiu de forma espontânea e acabou se tornando parte de sua identidade no universo do rock. Segundo ele, o apelido nasceu ainda na época da escola, quando os colegas tinham dificuldade para pronunciar seu sobrenome. "Suplicy é difícil de falar, e ficou Supla. É um nome artístico, isso também faz parte do rock'n'roll", explicou o cantor.