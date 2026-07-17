A empresa de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja cobrar por um acesso especial de alta velocidade às publicações na Truth Social, incluindo, possivelmente, as suas próprias que afetem a segurança nacional e os mercados financeiros.

A medida, anunciada nesta quinta-feira, 16, permitiria que corretoras de Wall Street e outras instituições recebessem notícias dos colaboradores do Truth Social em milissegundos, para que pudessem lucrar com movimentos subsequentes em ações, títulos e taxas de juros.

Chamado de Truth PSI, o serviço imitaria o acesso pago em outras plataformas com uma diferença fundamental: o autor de postagens mais popular do Truth Social é o próprio presidente e, como maior acionista da empresa controladora de capital aberto, ele se beneficiaria diretamente.

"Ele está vendendo acesso privilegiado e acelerado a informações sobre o que está fazendo como presidente", disse Kathleen Clark, da Faculdade de Direito da Universidade de Washington e especialista em regras governamentais sobre conflitos de interesse. "É mais um caso de corrupção descarada, uma exploração indevida do poder governamental para enriquecer a si mesmo."

A empresa da família Trump se recusou a comentar se o novo recurso está lucrando com a presidência. A controladora pública do Truth Social, a Trump Media & Technology, não respondeu às perguntas enviadas por e-mail, incluindo se as postagens do presidente serão excluídas da oferta.

Um comunicado à imprensa afirma que o serviço permitiria aos usuários ver "as contas mais populares do Truth Social" antes das demais. O presidente tem o maior número de seguidores - 12,9 milhões -, seguido por seu filho mais velho, Don Jr., e, logo atrás, por seu filho Eric. O comunicado não informou quanto seria cobrado dos clientes.

Nos últimos meses, Trump anunciou decisões importantes e reflexões em sua plataforma, incluindo postagens sobre a guerra com o Irã, tarifas e a repressão da Agência de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) em cidades americanas. As postagens sobre o Irã, em particular, causam grande impacto porque os investidores temem que os preços mais altos do petróleo continuem a alimentar a inflação e, possivelmente, forcem o Federal Reserve a aumentar as taxas de juros.

As ações da Trump Media & Technology despencaram 70% desde que o presidente assumiu o cargo no ano passado, eliminando US$ 6 bilhões do patrimônio dos acionistas.

Essas perdas, juntamente com outros bilhões em prejuízos dos investidores ligados aos novos negócios de criptomoedas da família Trump, chamaram a atenção depois que a divulgação anual de Trump sobre seus ativos financeiros mostrou que ele arrecadou mais de US$ 1 bilhão em receita no ano passado com essas mesmas empresas e ofertas.

As leis de conflito de interesses proíbem que autoridades do governo dos EUA lucrem com seus cargos, mas o presidente está isento dessas disposições.

Apesar disso, todos os presidentes desde que a lei foi aprovada, há décadas, agiram como se ela se aplicasse - vendendo ações individuais, se desfazendo de participações em empresas ou colocando seus ativos financeiros em um fundo fiduciário cego para que não soubessem o que estava sendo comprado e vendido em seu nome enquanto exerciam o poder -, mas Trump se recusou a fazer isso.

A Trump Media vem tentando elevar o preço de suas ações recentemente, diversificando para diversos setores, incluindo criptomoedas, serviços financeiros e até mesmo fusão nuclear. Recentemente, substituiu seu CEO de longa data, o ex-deputado federal Devin Nunes, por um experiente executivo da mídia, Kevin McGurn.

No comunicado, McGurn descreveu a iniciativa da Truth PSI como parte de uma "estratégia para monetizar ativos próprios". Ele acrescentou que espera que isso se torne uma "fonte significativa e contínua de receita". A Trump Media informou que planeja lançar o serviço no próximo mês e que já conquistou clientes.

*Com informações da Associated Press (AP).

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