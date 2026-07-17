O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, anunciou nesta quinta-feira, 16, que, caso seja eleito, criará a "Central da Mulher", plataforma de segurança pública voltada às mulheres. Segundo ele, o tema é típico da direita.

"Defender mulher de covarde, vagabundo e agressor é pauta de direita. A direita não gosta de criminoso. Quem gosta de criminoso é a esquerda", declarou o parlamentar durante uma live em seu canal no YouTube para apresentar o "Brasil por Elas", focado em políticas públicas para mulheres.

Flávio faz a transmissão ao lado da economista Daniella Marques, ex-presidente da Caixa, coordenadora das propostas econômicas da pré-campanha do senador e cotada para vice na chapa. Ao comentar um dos objetivos da Central da Mulher, a recolocação da vítima de violência doméstica no mercado de trabalho, Daniella também criticou o governo.

"Hoje, o governo é muito complexo. Ele é caro, inchado, um cabide de empregos, tem 18 lugares diferentes e nenhum resolve a vida da mulher. Então a ideia da Central da Mulher é a gente colocar tudo na palma da mão dela, seja na proteção da família dela, seja nas oportunidades para ela crescer e voar alto e construir autonomia", disse.

Flávio critica termo 'pessoas que gestam'

O pré-candidato à Presidência criticou o uso da expressão "pessoas que gestam" para se referir a mulheres - isto é, pessoas do sexo feminino capazes de engravidar.

"Quando a gente fala de mulheres, de mães, nós somos a direita se referindo às mulheres. Quando a esquerda se refere à mulher, chama de pessoa que gesta", declarou o parlamentar.

O uso de "pessoas que gestam" foi amplamente criticado pela direita ainda este ano, após a suposta inclusão do termo na Caderneta da Gestante, editada pelo Ministério da Saúde. O senador Eduardo Girão (Novo-CE) chegou a pedir a convocação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), para prestar esclarecimentos sobre o documento.

Atualmente, a versão da Caderneta da Gestante disponível no site do Ministério da Saúde não usa o termo "pessoas que gestam."

Daniella Marques, presente na live, complementou dizendo que esquerda tenta impor suas ideias inclusive no Sistema Único de Saúde (SUS), ao trocar o termo "mãe" por "pessoas que gestam."

"A pauta da direita é liberdade. E eu, como mãe, quero ter liberdade para educar o meu filho. E hoje eles querem impor a forma deles de pensar a todos nós inclusive na cartilha do SUS, dizendo que não somos mais mulheres, somos pessoas que gestam", criticou a economista.

Ao comentar medidas do governo de Jair Bolsonaro (PL) na área digital, como o lançamento do Pix, Daniella também afirmou que o objetivo do plano de Flávio é dar "continuidade ao legado" do ex-presidente.

Flávio Bolsonaro reafirmou que tem preferência por uma mulher como vice em sua chapa e mencionou a economista Daniella Marques como uma das que são sugeridas.

"Já falei várias vezes a minha preferência de que seja uma mulher. Estão falando muito o nome da Dani, então é importante vocês conhecerem", disse Flávio.