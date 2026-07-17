Excomungado pela Igreja Católica por se filiar à Fraternidade Sacerdotal Pio X (FSSPX), que ordenou bispos à revelia do Vaticano, o padre Françoá Rodrigues Figueiredo Costa divulgou, nesta quinta-feira, 16, uma carta aberta aos católicos de Brasília na qual faz críticas ao alto clero brasileiro. Ele diz que foi advertido por recriminar rituais de macumba em igrejas católicas na Arquidiocese de Brasília e lembrou casos de abusos sexuais envolvendo sacerdotes.

A reportagem encaminhou a íntegra da carta do padre à Arquidiocese de Brasília. Em nota, a arquidiocese informa que, em consonância com a Santa Sé, seu único posicionamento oficial sobre o tema está expresso no documento intitulado Nota Pastoral sobre a denominada 'Capela Santo Atanásio' e o Revdo. Pe. Françoá Rodrigues Figueiredo Costa, publicado em seu site oficial.

Em nota pastoral publicada no último dia 11, a Arquidiocese de Brasília diz que, em razão das ordenações episcopais de 1.º de julho a quatro presbíteros da Fraternidade Sacerdotal Pio X sem a autorização do papa, o Vaticano publicou em 2 de julho um decreto de cisma e excomunhão contra os envolvidos.

Em vista disso, a situação do padre Françoá Costa, que desde 5 de abril de 2025 considera-se aderente à Fraternidade, tornou-se de cisma e excomunhão a partir do decreto papal. A medida é extensiva a todos os ministros da Fraternidade. "Os atos ministeriais do sacerdote consideram-se, a partir da excomunhão, ilícitos", diz. A nota acrescenta que os sacramentos da confissão e do matrimônio ministrados por ele são nulos.

A Arquidiocese de Brasília diz ainda que os fiéis que frequentam regularmente ou exclusivamente as atividades vinculadas à Fraternidade são considerados, igualmente, cismáticos e excomungados. "Portanto, as celebrações, atividades pastorais, iniciativas de formação ou demais atos promovidos na denominada 'Capela Santo Anastácio' são considerados irregulares por não se exercerem em comunhão com o Romano Pontífice, nem com o Arcebispo Metropolitano de Brasília, e devem ser terminantemente evitadas pelos fiéis, em razão do grave risco de gradual aderência ao mesmo cisma e excomunhão."

O padre Françoá Rodrigues Figueiredo Costa considerou inválida a excomunhão e continua a celebrar missas. Na carta de 8 páginas publicada nesta quinta-feira, afirma que, em 22 anos de sacerdócio, teve de enfrentar bispos e entrar em conflitos com sacerdotes e leigos para defender a fé católica. Ele diz que, em setembro de 2022, por exemplo, denunciou eventos de macumba em templo católico na Paróquia de Sobradinho e na própria Catedral de Brasília.

Afirma ainda que um vídeo da denúncia viralizou e ele recebeu determinação da arquidiocese para retirar o material do ar, "o que na época eu fiz, pois talvez eu acreditasse na obediência cega que eles tanto apregoam".

Ele conta também que trabalhou quatro anos na Arquidiocese de Brasília, tendo sido escolhido para representar todos os padres da Ceilândia em questões pastorais e de coordenação. "Mesmo colaborando tanto com esta Arquidiocese, quando eu coloquei uns papéis dentro do Missal Romano que traziam a tradução ao latim daquilo que estava em português, fui retirado da Paróquia Senhor Bom Jesus, em 2024."

Padre Françoá lembrou ter havido, na história da Igreja, vários santos que se opuseram a determinações da hierarquia em momentos precisos, como Santo Atanásio e Santa Joana D?Arc, e que foram condenados por autoridades eclesiásticas de sua época, mas depois foram reconhecidos e hoje são grandes santos da Igreja Católica. Ele reafirmou sua posição contrária a princípios da Igreja atual. "Não podemos aceitar os erros do Concílio Vaticano II, entre eles, a liberdade religiosa, o ecumenismo, o humanismo horizontal, a reforma da Missa, a colegial-sinodalidade."

Primeiro cisma da Igreja em 38 anos

O Vaticano excomungou no início do mês bispos, sacerdotes e leigos que aderirem formalmente à Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX). Os adeptos do grupo devem ser considerados cismáticos e excomungados, declarou a Santa Sé.

Trata-se do primeiro cisma da Igreja em 38 anos - e, como o anterior, envolve o grupo fundado pelo arcebispo francês Marcel Lefebvre. Oficialmente, o Vaticano chamou a nomeação de quatro bispos pelo grupo tradicionalista, sem o aval de Leão XIV, de "ato de natureza cismática", isto é, de dissidência. Dessa forma, a partir de agora, "o sacramento da penitência por eles administrado e o matrimônio por eles assistido são inválidos", detalhou, em relação aos sacerdotes da fraternidade.

Essa comunidade, fundada em 1970 por Lefebvre (1905-1991), reúne fiéis que se orientam por uma interpretação estrita da tradição doutrinal e litúrgica. Rejeita as evoluções da Igreja desde o Concílio Vaticano II (na década de 1960), defendendo um modelo de sociedade patriarcal e um ideal de Estado teocrático. Segue o rito "tridentino", caracterizado pelo uso do latim e por uma liturgia altamente codificada. Nas missas, o sacerdote fica de costas para os fiéis, voltado para o altar.

A FSSPX é influente em círculos conservadores no mundo todo, contando com 2 bispos, 733 sacerdotes, 264 seminaristas, 145 irmãos religiosos, 88 oblatos e 250 religiosas, representando 50 nacionalidades.