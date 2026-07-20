Autores consagrados da literatura brasileira como Itamar Vieira Junior e Eliana Alves Cruz, e nomes relevantes do pensamento contemporâneo mundial como a autora e ativista Angela Davis e o Nobel de Literatura Wole Soyinka são destaques da programação da 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), de 23 a 26 de julho.

Ícone do movimento negro e de mulheres, a filósofa norte-americana Angela Davis participará do debate América e África: uma conversa Atlântica, junto ao vencedor do Nobel de Literatura, o nigeriano Wole Soyinka, primeiro escritor do continente africano a receber o prêmio, em 1986.

O encontro será realizado no Sesc Caborê, em uma tenda montada para receber 700 pessoas, no sábado (25), às 18h. Haverá transmissão em telões instalados na área externa da Casa Sesc.

Com o objetivo de valorizar a diversidade de vozes, expressões artísticas e regionalidades, a programação inclui ainda convidados como Socorro Acioli, Elisa Lucinda, Luiza Romão, Jamil Chade, Fabiana Cozza e Marcelino Freire em atividades abertas ao público. Especialmente para o público infantil, haverá narrações de histórias e mediação de leitura.

Serão realizados cafés literários, shows, exposição, performances poéticas, rodas de conversa e oficinas ao longo do festival. As atividades são gratuitas e ocorrem em três espaços no Centro Histórico de Paraty - Sesc Santa Rita, Casa Edições Sesc e Casa Sesc , além do Sesc Caboré, recém inaugurado na cidade.

A programação traz ainda uma série de atividades em homenagem aos 70 anos da publicação de Grande Sertão: Veredas, obra-prima de João Guimarães Rosa, que segue conquistando gerações de leitores.

Ao reunir autores, artistas e leitores, o Sesc contribui para o desenvolvimento dos territórios e demonstra que investir em cultura também é investir no desenvolvimento social e econômico do país, afirmou Diana Abreu, Diretora de Saúde, Cultura, Lazer e Assistência do Departamento Nacional do Sesc.

Além de fortalecer a cidadania, incentivar a leitura e a formação de novos públicos, Diana ressalta que a cultura também movimenta o turismo, impulsiona a economia local e gera trabalho e renda.

No Sesc Santa Rita, o público poderá participar de atividades com a presença de autores como Eliana Alves Cruz, Marcelino Freire, Milena Martins Moura e Daniel Munduruku, primeiro escritor indígena a compor o acervo da Casa de Rui Barbosa que participa do encontro Cosmologias da Palavra ao lado de Jama Wapichana.

No local, a escritora Tati Bernardi comandará um talk show literário ao longo da Flip com os convidados Bruna Lombardi, Itamar Vieira Junior e Elisa Lucinda. Haverá também apresentação do espetáculo Viola, Rosa e Sertão, com o violeiro, compositor e pesquisador Paulo Freire.

Já na Casa Sesc, as discussões abrangem a circulação literária e novos formatos, como podcasts e plataformas digitais, além de reflexões sobre acessibilidade, diversidade e inteligência artificial, com nomes como Nina da Hora, Sil Bahia e Lu Ain-Zaila.

Na Casa Edições Sesc, autores e convidados participam de debates que tratam de geopolítica, saúde mental, educação midiática e direitos humanos. Entre os destaques, estão Eustáquio Neves, artista em exposição na Bienal de Veneza; Jamil Chade, jornalista com atuação internacional; Bob Wolfenson, fotógrafo reconhecido no país; Natália Timerman, escritora e psiquiatra; e Mary del Priore, referência em história do Brasil.

Toda a programação do Sesc é gratuita e está disponível no site sesc.com.br/sescnaflip.

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