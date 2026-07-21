O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou, nesta terça-feira (21), a Operação A Porta é Larga, que investiga um suposto esquema de fraude no concurso público da Câmara Municipal de Minduri, no Sul de Minas. A ação resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão, durante investigação que apura a comercialização de aprovações no certame.

Segundo o MPMG, o procedimento investigatório foi instaurado após a presidente da Câmara comunicar suspeitas de irregularidades no concurso destinado ao preenchimento de cargos no Legislativo municipal.

As investigações apontam que uma servidora comissionada relatou ter sido procurada por um servidor público do município, que teria oferecido uma aprovação no concurso mediante o pagamento de R$ 15 mil.

De acordo com a apuração, o mesmo servidor também participou do processo licitatório que contratou a empresa responsável pela organização do concurso. O Ministério Público afirma ainda que a empresa, sediada em Andrelândia, apresentou proposta com valor significativamente inferior ao das demais concorrentes.

As investigações indicam que um advogado integrante da banca examinadora seria o responsável pela manipulação dos resultados. Conforme o MPMG, após a aplicação das provas, ele teria alterado as notas de candidatos para garantir a aprovação daqueles que teriam pago pelo esquema.

Os investigados poderão responder por crimes como falsidade ideológica, supressão de documento público, fraude em concurso público, corrupção passiva, frustração do caráter competitivo de licitação e associação criminosa.

O Ministério Público informou ainda que há indícios de que o mesmo esquema possa ter ocorrido em concursos realizados em outros municípios. Em Minas Gerais, a empresa organizadora atuou em concursos das Câmaras Municipais de Minduri, Piedade do Rio Grande, Itá de Minas e Bias Fortes, além de processos seletivos promovidos por diversas prefeituras mineiras e também no estado de Mato Grosso.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e verificar a extensão das fraudes.

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