Nem mesmo o prestígio de Tom Holland junto ao público foi suficiente para convencer a crítica especializada em seu mais novo trabalho. O ator britânico, conhecido mundialmente por viver o Homem-Aranha nos cinemas, foi apontado pela revista norte-americana Variety como a pior atuação de A Odisseia, novo épico dirigido por Christopher Nolan.

O ranking, divulgado na segunda-feira, 20, analisou o desempenho de todo o elenco da produção inspirada no clássico poema de Homero. Apesar de reunir alguns dos principais nomes de Hollywood, como Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson e Charlize Theron, foi Holland quem terminou na última colocação da lista elaborada pela publicação.

Em A Odisseia, Tom Holland interpreta Telêmaco, filho de Odisseu, personagem vivido por Matt Damon. Na avaliação da Variety, o ator não conseguiu transmitir a carga dramática esperada para o papel.

Segundo a publicação, "todas as suas falas carecem de convicção", e o momento de maior emoção do personagem só acontece na reta final do longa, quando Telêmaco reencontra o pai.

Os críticos também observaram que a adaptação de Christopher Nolan apresenta uma versão mais ingênua do personagem criado por Homero, fazendo com que sua trajetória tenha uma evolução menos marcante ao longo da narrativa. Para a revista, o herói "não passa por uma transformação tão heroica durante o clímax" da história.

Samantha Morton lidera o ranking

Enquanto Tom Holland ficou na última posição, a atuação mais elogiada pela Variety foi a de Samantha Morton, intérprete de Circe. A atriz foi destacada pela intensidade e presença em cena, conquistando o primeiro lugar da lista.

Completam o Top 5 Robert Pattinson, no papel de Antínoo, Matt Damon, como Odisseu, Anne Hathaway, que interpreta Penélope, e Elliot Page, vivendo Sinon.

Confira o ranking completo das atuações

Samantha Morton (Circe)

Robert Pattinson (Antínoo)

Matt Damon (Odisseu)

Anne Hathaway (Penélope)

Elliot Page (Sinon)

John Leguizamo (Eumeu)

Zendaya (Atena)

James Remar (Tirésias)

Lupita Nyong'o (Helena de Troia e Clitemnestra)

Himesh Patel (Euríloco)

Charlize Theron (Calypso)

Corey Hawkins (Polybus)

Logan Marshall-Green (Melântio)

Jon Bernthal (Menelau)

Mia Goth (Melanto)

Benny Safdie (Agamêmnon)

Tom Holland (Telêmaco)

Filme divide opiniões desde a estreia

Baseado em um dos maiores clássicos da literatura ocidental, escrito por Homero há mais de 2,7 mil anos, A Odisseia marca a releitura de Christopher Nolan para a jornada de Odisseu após a Guerra de Troia. Conhecido por adaptar histórias complexas para o cinema, o diretor promoveu mudanças na narrativa original para imprimir sua identidade à produção.

Desde a estreia, o longa tem gerado debates entre críticos e espectadores. Embora seja considerado uma das produções mais ambiciosas e aguardadas do ano, as avaliações têm sido divididas, tanto pela abordagem adotada por Nolan quanto pelo desempenho de parte do elenco.

No Brasil, A Odisseia entrou em cartaz na última quinta-feira, 16, com exibição em salas convencionais e também em versões com tecnologia IMAX. Apesar da recepção mista, o filme segue entre os principais lançamentos da temporada e continua movimentando discussões nas redes sociais e entre a crítica especializada.