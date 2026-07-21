A Fiat celebra nesta semana os 50 anos de operação no Brasil em um momento de liderança no mercado. A montadora, que teve a Strada como veículo mais vendido do País em 2025, aproveita a data para reforçar a estratégia de se considerar "a mais brasileira" das montadoras em um setor que passa por rápidas transformações.

Ao mesmo tempo em que aposta no peso de sua história no mercado brasileiro, a fabricante sinaliza que está aberta a novas formas de produção e de negócios. A parceria entre a Stellantis, grupo ao qual pertence, e a chinesa Leapmotor é apontada como um exemplo de como a empresa pretende combinar a experiência acumulada no País com alianças voltadas ao avanço da eletrificação e às mudanças na indústria automotiva.

Durante o evento dos 50 anos do Brasil, que aconteceu em Betim (MG), maior polo produtivo da Stellantis na América do Sul, o presidente do grupo na região, Herlander Zola, frisou que, embora a marca já seja consagrada em território nacional, liderando vendas nos últimos 25 anos, o desafio é não se "acomodar" com essa posição, mantendo a empresa competitiva. "Os novos lançamentos estarão absolutamente alinhados com o que o mercado brasileiro pede. E se essa necessidade for por meio de veículos puramente elétricos, a gente irá fazer", afirmou Zola.

Em relação a novas estratégias de produção, o presidente da Fiat para a América do Sul, Frederico Battaglia, mencionou que a empresa se orgulha de ser "a mais brasileira" das montadoras, o que aumenta a capacidade de ler o que o consumidor nacional procura. O desafio, disse ele, é usar dessa capacidade para se manter competitivo em um mercado que passa por transformações abruptas nos últimos tempos, especialmente com a "invasão" das marcas chinesas.

"Estamos abertos a parcerias e isso é parte do que temos conversado sobre como avançar. São parcerias que a gente vai trabalhar para encontrar as melhores soluções para o mercado nacional", afirmou Bataglia.

A Fiat responde atualmente por 21% das vendas de veículos no mercado brasileiro. Na prática, um em cada cinco automóveis comercializados no País leva a marca da montadora, conforme apresentaram os executivos da Stellantis.

O desempenho é puxado principalmente pela Strada, que foi o veículo mais vendido do Brasil em 2025 e segue na liderança no acumulado de janeiro a junho deste ano, com 83.037 emplacamentos. A marca também coloca outros dois modelos entre os dez mais vendidos do País no ano até aqui: o Argo, com 46.030 unidades licenciadas no semestre, e o Mobi, com 33,4 mil emplacamentos.

*O repórter viajou a convite da Stellantis