O jornalista brasileiro Francisco de Assis Ripol Clemente, conhecido como Chico Santo, de 46 anos, morreu no último sábado, 18, após um afogamento no Lago de Genebra, na comuna de Rolle, na Suíça.

O Ministério Público do Cantão de Vaud afirmou, em um comunicado, que, por volta das 13h45 (no horário local), a Polícia do Cantão de Vaud foi informada de que um homem havia sofrido um acidente enquanto nadava nas águas do Lago de Genebra, na altura da praia de Rolle.

Chico foi encontrado inconsciente na água, a cerca de três metros da margem. Testemunhas retiraram o homem do lago e iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar antes da chegada das equipes de resgate. Os socorristas também tentaram reanimá-lo, mas o jornalista morreu no local.

O Ministério Público do Cantão de Vaud informou que abriu uma investigação para esclarecer as circunstâncias do afogamento.

Após o acidente, a Polícia do Cantão de Vaud reforçou orientações de segurança para banhistas durante o período de calor intenso. Entre as recomendações estão entrar na água gradualmente, evitar o banho logo após refeições e manter vigilância constante sobre crianças.

Chico morava na França. Em uma publicação nas redes sociais, um amigo afirmou que ele havia se mudado para Lyon há alguns anos para cursar Direito.

"Com profunda tristeza, e derramando muitas lágrimas, tento digerir a informação da morte do grande amigo Francisco de Assis, o querido jornalista conhecido como 'Chico Santo'", escreveu o amigo nas redes sociais. "Muito inteligente, ativo, pleno de energia e amante da vida, Chico foi meu dileto e leal amigo durante muitos anos."

"Com o coração tomado de muita emoção e pego de surpresa com a infausta e terrível notícia, rogo a Deus que receba essa alma pura, e que lhe traga a paz eterna, ao mesmo tempo em que também traga coragem e resiliência à família atônita, especialmente à sua companheira de todas as horas e grande paixão, Angela Zerbielli", acrescentou o homem.

Antes de se mudar para a Europa, Chico trabalhou em diversos veículos de comunicação, entre eles a Rede Globo, Globo Internacional, GloboNews, SporTV, Rádio Jovem Pan e Terceiro Tempo.

Em seu perfil no Instagram, ele compartilhava lembranças de algumas dessas experiências, como coberturas de partidas da seleção brasileira, do terremoto de Áquila, na Itália, e da tragédia do Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

Há seis dias, ele publicou que viajaria para a Suíça com a esposa para descansar após um "surto psiquiátrico". Recentemente, o jornalista também vinha relatando as dificuldades de conviver com o transtorno de personalidade borderline.

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