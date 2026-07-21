O retorno de Vinícius Júnior aos holofotes após a Copa do Mundo de 2026 veio acompanhado de uma mudança que rapidamente virou assunto nas redes sociais. O atacante do Real Madrid reapareceu publicamente nesta segunda-feira, 20, durante a inauguração da academia WeGym, em Goiânia, ao lado de Virginia Fonseca, e surpreendeu os fãs com um novo visual.

Nas imagens do evento, os internautas perceberam que o jogador apareceu com o queixo e o maxilar mais marcados, levantando especulações sobre uma possível harmonização facial. A repercussão foi imediata e dividiu opiniões entre elogios à transformação e críticas de quem preferia a aparência anterior do atleta.

A dúvida sobre a alteração no visual de Vini Jr. foi esclarecida pelo dermatologista Alessandro Alarcão, responsável pelo procedimento. Em entrevista à revista Quem, o médico afirmou que o jogador passou por uma naturalização facial, técnica que busca valorizar os traços do paciente sem descaracterizar sua identidade.

"Realizamos uma naturalização facial, baseada na reestruturação dos ligamentos da face, associada a um refinamento da projeção do queixo, sempre respeitando as características anatômicas e a identidade do paciente", explicou o profissional.

Segundo o especialista, o tratamento também incluiu o uso de tecnologias voltadas para melhorar a qualidade da pele e potencializar os resultados, reduzindo a necessidade de procedimentos injetáveis e favorecendo um aspecto mais natural.

O que é a naturalização facial?

Alessandro Alarcão explicou à Quem que a naturalização facial é um conceito desenvolvido por ele e apresentado em congressos e palestras no Brasil e no exterior. A proposta é promover uma melhora global da face utilizando diferentes recursos da dermatologia moderna.

"Grande parte do meu trabalho consiste em associar tecnologias de última geração, área na qual tenho ampla experiência, à reestruturação facial. Utilizamos lasers, radiofrequência, ultrassom e outras tecnologias para melhorar a qualidade da pele, estimular a produção de colágeno e promover a retração dos tecidos", detalhou à revista.

Para o médico, o principal objetivo da técnica é fazer com que a mudança seja percebida de forma sutil. "As pessoas costumam notar uma aparência mais descansada e saudável, mas sem conseguir identificar exatamente o motivo. Esse é o verdadeiro conceito da naturalização facial", concluiu.

Antes e depois repercute nas redes sociais

Enquanto parte dos internautas elogiou o resultado, afirmando que o jogador ficou ainda mais bonito, outros demonstraram estranhamento diante da mudança.

Comentários como "Mudou muito. Achei legal", "Está um gato" e "Ficou ótimo" dividiram espaço com críticas de usuários que afirmaram que o atacante parecia "outra pessoa" ou que preferiam seus traços naturais.

A repercussão foi tanta que alguns internautas chegaram a comparar o novo visual de Vini ao do cantor Mumuzinho. A brincadeira rapidamente viralizou nas redes sociais e chegou até o próprio artista que comentou no X: "Tão falando aí que @vinijr fez harmonização pra ficar parecido comigo é?"

Em breve, Vinícius Júnior retorna à Espanha para se reapresentar ao Real Madrid e iniciar a preparação para a temporada europeia de 2026/27.