Bancos brasileiros lideram o primeiro ranking das instituições financeiras mais maduras na aplicação da inteligência artificial na América Latina, conforme índice compilado pela plataforma Evident. Nubank, Itaú Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil ocupam, respectivamente, as quatro primeiras posições da lista.

O Brasil é sede de sete das 20 instituições avaliadas pelo levantamento. O BTG Pactual aparece na sétima colocação, enquanto a Caixa Econômica Federal vem em 12º lugar e o Banco Safra, em 17º.

Segundo a pesquisa, o Nubank se destaca por ter uma das maiores concentrações de profissionais especializados em IA. Mais de 5% da força de trabalho da fintech atua em funções relacionadas a essa tecnologia, cerca de três vezes acima da média dos demais bancos da região.

O modelo conhecido como "Nuformer", por exemplo, ajuda na modelagem de risco e concessão de crédito. A solução reduziu o risco de crédito em 70% em comparação aos modelos anteriores, lembra o levantamento.

"Há anos tratamos a IA como uma infraestrutura estratégica, incorporando-a à forma como desenvolvemos produtos, atendemos nossos clientes e operamos o negócio", afirmou o diretor de tecnologia (CTO) do Nubank, Eric Young.

Na segunda posição, o Itaú tem o maior número absoluto de profissionais de IA entre os bancos avaliados. Também mobiliza investimentos em governança e mecanismos de controles voltados ao uso responsável da IA, ainda conforme o estudo.

O Bradesco, por sua vez, tem fortalecido capacidades tecnológicas internas e ampliado o uso de IA por meio de iniciativas como a plataforma Bridge e os assistentes BIA, ressalta a publicação. Iniciativas de análise de análise de crédito apoiadas por IA já contribuíram com mais de R$ 1 bilhão em receita adicional para o banco, segundo o relatório.

Já o Banco do Brasil, em quarto, tinha mais de 2 mil soluções de IA em produção até o primeiro trimestre, incluindo modelos de machine learning, IA generativa e agentes autonômos.

Confira a lista do Evident AI Index for Banks in Latin America:

1. Nubank

2. Itaú Unibanco

3. Banco Bradesco

4. Banco do Brasil

5. Credicorp (BCP)

6. Bancolombia

7. BTG Pactual

8. Intercorp (Interbank)

9. Banco de Crédito e Inversiones

10. Banorte

11. Grupo Financiero Galicia

12. Caixa Econômica Federal

13. Banco Davivienda

14. Banco de Bogotá

15. Banco de Chile

16. BAC

17. Banco Safra

18. Banco Pichincha

19. Banco de la Nación Argentina

20. Banco del Estado de Chile

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