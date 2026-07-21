O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que o governo poderá impor sanções a modelos chineses de inteligência artificial (IA) caso seja comprovado o uso de propriedade intelectual roubada no desenvolvimento da tecnologia. Em entrevista à Fox Business nesta terça-feira, 21, Bessent disse que autoridades americanas identificaram "marcas d'água" dos EUA em modelos chineses e que o tema será investigado nas próximas semanas.

"O que precisamos saber é se os modelos chineses estão usando materiais roubados", afirmou. Segundo ele, Washington apoia o desenvolvimento de modelos de código aberto, mas "não o roubo de propriedade intelectual". "Você não pode usar produtos falsificados", acrescentou, ao defender que empresas chinesas sejam submetidas aos mesmos padrões aplicados às americanas.

As declarações ocorrem em meio aos preparativos para um diálogo entre Estados Unidos e China sobre IA, previsto para setembro, segundo a Reuters, após entendimento entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping.

Bessent também avaliou que a economia americana permanece sólida, com "preços básicos estáveis", e afirmou que um crescimento de 3% no segundo semestre de 2026 "não é irracional". Sobre a atuação do governo em empresas, disse que participações acionárias buscam "criar sinais de mercado".

Na política comercial, Bessent defendeu as tarifas impostas ao Canadá, classificando-as como uma medida de "reciprocidade". Segundo ele, o país vizinho mantém práticas "altamente discriminatórias" contra produtos americanos, especialmente nos setores de laticínios, bebidas alcoólicas e outras bebidas.

Em relação ao Irã, o secretário afirmou que a China reduziu em cerca de 40% as compras de petróleo iraniano. Ele também informou que o Tesouro rastreia propriedades ligadas aos aiatolás e congelou uma carteira de criptomoedas de US$ 130 milhões vinculada à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês).