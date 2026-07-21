O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa presidencial e, nos últimos dois meses, ampliou sua vantagem numérica contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu principal adversário no pleito. Os dados são de pesquisa Indexa divulgada nesta terça-feira, 21, com exclusividade pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O cenário identificado pela Indexa nas intenções de voto é quase de estabilidade. No cenário de primeiro turno, tanto Lula quanto Flávio viram seus porcentuais de intenção de voto oscilarem para baixo. O presidente da República tem 41% das intenções de voto contra 30% do senador. Há um mês, o petista tinha 42%, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tinha 31%. Há dois meses, Flávio tinha 30%, enquanto Lula tinha 39%.

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) é o terceiro colocado numericamente, com 6%. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) tem 3%, mesmo porcentual de Renan Santos (Missão). Augusto Cury (Avante) e Joaquim Barbosa (DC) aparecem com 1% cada.

No cenário de segundo turno, Lula tem 46% das intenções de voto (um ponto porcentual a menos que em junho e o mesmo porcentual de maio). Flávio tem 39% das intenções de voto em uma eventual disputa de segundo turno contra o petista (em junho era 40%).

Essa melhora nos números de Lula acontecem depois da divulgação da conversa de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em maio, e do anúncio dos Estados Unidos do novo tarifaço contra produtos brasileiros, em julho.

A seguir, os números dos cenários de segundo turno medidos pela Indexa:

- Lula (PT) 46% x 39% Flávio Bolsonaro (PL);

- Lula (PT) 46% x 32% Romeu Zema (Novo);

- Lula (PT) 45% x 37% Ronaldo Caiado (PSD);

- Lula (PT) 47% x 27% Renan Santos (Missão).

Cerca de dois terços do eleitorado (66%) afirmam estar decididos quanto ao voto, segundo o levantamento da Indexa. O porcentual é semelhante ao registrado em maio (eram 65%) e em junho (eram 67%). Outros 26% disseram que ainda podem mudar o voto (eram 25% em maio e em junho).

Entre os eleitores de Lula e Flávio Bolsonaro, o porcentual dos que estão certos quanto ao voto é maior. Entre os lulistas, 77% dizem que estão decididos, enquanto 23% podem mudar. Entre os bolsonaristas, 75% estão certos sobre o voto, e 25% dizem que podem mudar.

A margem de erro estimada é de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada de 16 a 19 de julho, com 2.000 entrevistas por telefone. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02904/2026.