Matt Damon passou boa parte da carreira tentando voltar para casa, ou esperando que alguém atravesse uma guerra ou o espaço para buscá-lo. Em A Odisseia, novo épico de Christopher Nolan, o ator continua essa tradição ao interpretar Odisseu, o herói grego que enfrenta deuses, monstros e toda sorte de desvios em uma jornada de dez anos para retornar a Ítaca depois da Guerra de Troia.

A missão de Odisseu combina com a filmografia de Damon. Afinal, ele já precisou ser encontrado em território inimigo, resgatado de Marte, retirado de um planeta congelado e até chegar a uma estação espacial para sobreviver.

De O Resgate do Soldado Ryan a Perdido em Marte, relembre filmes em que Matt Damon só queria voltar para casa - ainda que "casa", em alguns casos, significasse apenas sair o mais rápido possível do lugar onde estava.

O Resgate do Soldado Ryan

Antes de tentar voltar de Marte, Matt Damon já mobilizava uma operação de resgate em plena Segunda Guerra Mundial. No filme de Steven Spielberg, ele interpreta James Ryan, paraquedista cujos três irmãos morreram em combate.

Para impedir que a mãe perca também o último filho, o exército envia um grupo liderado pelo capitão John Miller (Tom Hanks) para encontrá-lo e levá-lo de volta para casa.

Está disponível no Paramount+ e para aluguel ou compra na Prime Video e na Apple TV.

Dogma

Em Dogma, "voltar para casa" ganha um significado celestial. Damon interpreta Loki, um anjo expulso do paraíso e condenado a permanecer em Wisconsin. Ao lado de Bartleby (Ben Affleck), ele descobre uma possível brecha nas regras da Igreja Católica que permitiria aos dois retornar ao céu. O problema é que o plano também poderia provar que Deus estava errado e, consequentemente, destruir toda a existência.

Não está disponível nos streamings.

Interestelar

Em Interestelar, primeira parceria de Damon com Christopher Nolan, o ator vive o Dr. Mann, um astronauta enviado para avaliar se um planeta distante poderia receber a humanidade. Quando Cooper (Matthew McConaughey) e sua equipe chegam ao local, descobrem que Mann está sozinho há anos, sem perspectivas reais de voltar para casa. Desesperado para ser resgatado, ele toma decisões bastante questionáveis: falsifica dados e tenta roubar a nave dos protagonistas.

Interestelar está disponível no catálogo da HBO Max.

Perdido em Marte

Em Perdido em Marte, Damon ganha uma nova chance. O ator interpreta Mark Watney, astronauta dado como morto e abandonado em Marte depois de uma tempestade. Quando percebe que está completamente sozinho e que uma missão de resgate levará anos para chegar, Mark precisa produzir comida, estabelecer contato com a Nasa e usar todo o seu conhecimento científico para sobreviver. Nessa volta para casa, Damon mobiliza cientistas, astronautas e recursos de mais de um país para ajudá-lo.

Perdido em Marte está disponível na Disney+.

Elysium

Em Elysium, Matt Damon não quer propriamente voltar para casa. Ele quer sair dela. O ator interpreta Max, um operário que vive em uma Terra devastada e superpovoada, enquanto os mais ricos moram em Elysium, uma luxuosa estação espacial com acesso a tecnologias médicas avançadas.

Depois de ser exposto a uma dose fatal de radiação, Max precisa chegar à estação para conseguir tratamento. Dessa vez, Damon só quer encontrar uma maneira de deixar o planeta antes que seja tarde demais.

Elysium está disponível no catálogo da HBO Max.

A Odisseia

Na adaptação dirigida por Christopher Nolan, Matt interpreta Odisseu, rei de Ítaca que passa dez anos tentando retornar ao seu reino depois da Guerra de Troia. No caminho, encontra monstros, divindades, tempestades e tentações capazes de atrasar ainda mais a jornada.

A Odisseia estreou nos cinemas em 16 de julho.