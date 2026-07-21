A taxa de desemprego do Reino Unido permaneceu em 4,9% no trimestre até maio, o mesmo patamar observado nos três meses até abril, segundo dados publicados nesta terça-feira, 21, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês).

O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço da taxa para 5%.

O ONS também informou que o salário semanal médio, excluindo bônus, avançou 3,4% na comparação anual no trimestre até maio, repetindo a variação verificada nos três meses até abril.

*Com informações da Dow Jones Newswires