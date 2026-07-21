As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 21, com as da Coreia do Sul e do Japão se recuperando parcialmente após fortes quedas recentes, causadas pela liquidação de ações ligadas à inteligência artificial.

O índice sul-coreano Kospi subiu 3,56% em Seul, a 6.747,95 pontos. Entre as gigantes de semicondutores, que respondem por mais de 50% da capitalização do índice, Samsung Electronics e SK Hynix tiveram altas robustas de 6,2% e 4,1%, respectivamente.

O Kospi acumula ganhos de mais de 50% no ano, mas caiu mais de 20% ao longo do último mês, com investidores reduzindo posições para realizar lucros, cautelosos diante de temores de uma possível bolha nos investimentos em IA.

O Nikkei avançou 3,26% em Tóquio, a 66.232,19 pontos, após um feriado no Japão ontem. No setor de tecnologia, a fabricante de chips de memória Kioxia Holdings disparou 17,2%, e o SoftBank Group, que tem grandes investimentos em IA, subiu 6%.

O Taiex, que também é influenciado pelo boom da IA, registrou ganho de 4,2% em Taiwan, a 44.232,87 pontos. A TSMC, maior fabricante de semicondutores por contrato do mundo, avançou 3,9%.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,79%, a 3.864,37 pontos, e o Shenzhen Composto saltou 3,58%, a 2.487,72 pontos. Na contramão, o Hang Seng registrou baixa marginal de 0,04% em Hong Kong, a 25.132,29 pontos.

Investidores na Ásia também acompanham sinais de mediação para um possível cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, que trocaram ataques nas últimas dez noites. No fim da madrugada, o petróleo Brent caía moderadamente, após avançar nas duas sessões anteriores.

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou praticamente estável, com ligeira alta de 0,02% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.793,30 pontos.