A Argentina chegou a Buenos Aires na noite desta segunda-feira após o vice-campeonato da Copa do Mundo. Os argentinos perderam para a Espanha por 1 a 0, na prorrogação, no domingo, no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.

A delegação desembarcou no Aeroporto Internacional de Ezeiza por volta das 19h, em um voo direto de Nova York. O time foi recebido com tapete vermelho e pela Orquestra do Regimento de Granadeiros a Cavalo, que executou, entre outras canções, "Muchachos".

Alguns jogadores não estavam com a delegação, entre eles Lionel Messi. Enzo Fernández, expulso na final, foi outra ausência. Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina e Juan Musso completam a lista.

Os primeiros a deixar a aeronave foram o técnico Lionel Scaloni, acompanhado pelo zagueiro Nicolás Otamendi e pelo presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. Em seguida, os atletas desfilaram em um ônibus aberto pelas ruas da capital e foram saudados por milhares de torcedores.

Emiliano "Dibu" Martínez, Thiago Almada, Flaco López, Giuliano Simeone, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico González e Leandro Paredes seguiram para o Prédio Lionel Andrés Messi, que homenageia o camisa 10 e abriga o centro de treinamentos da seleção.