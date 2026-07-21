A influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vini Jr confirmaram que reataram o namoro nesta segunda-feira, 20. No dia, imagens que circulam nas redes sociais mostraram Vini acompanhando a influenciadora em uma viagem a Goiânia, onde Virginia vive, e uma foto da agência Agnews, divulgada por veículos de imprensa, também registrou um beijo entre os dois.

No dia, a influenciadora ainda publicou registros ao lado do jogador durante a inauguração de um novo empreendimento dela na capital goiana. O craque do Real Madrid também comentou na postagem. "Parabéns, meu amor", escreveu Vini.

A volta do então ex-casal era especulada há semanas. No domingo, 19, Vini comentou "te amo" e repostou uma publicação de Virginia com fotos da viagem para a Sardenha, na Itália. No dia anterior, eles ainda foram vistos juntos em um show de Bad Bunny em Milão.

Os dois anunciaram o término em maio após sete meses de relacionamento. "Quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer", escreveu a influenciadora na ocasião. "Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte de sua vida para mim. Fica bem", disse Vini sobre o fim do namoro.