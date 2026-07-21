Ciro Gomes será o candidato da federação PSDB-Cidadania ao governo do Ceará. O candidato teve o nome endossado nesta segunda-feira, 20, durante convenção partidária.

"A proposta é clara: colocar os desafios do Ceará no centro da discussão, com foco em soluções, desenvolvimento e qualidade de vida para a população", afirmou o diretório cearense do PSDB em publicação nas redes sociais.

A cerimônia de lançamento da campanha de Ciro ocorrerá no dia 1ª de agosto, em Fortaleza.

O candidato participou da convenção desta segunda-feira de forma remota. "Eu estou mais do que entusiasmado, eu estou compenetrado da grave responsabilidade que as senhoras e os senhores colocam sobre as minhas mãos. Não sei se estou preparado, mas estou entusiasmado de levar essa bandeira à vitória", disse Ciro Gomes, que já governou o estado, após a escolha de seu nome.

Ciro Gomes vai competir contra a chapa de seu irmão Cid Gomes, que foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a para concorrer ao Senado ao lado do governador Elmano de Freitas (PT), que disputa a reeleição.

O anúncio da candidatura de Cid ao Senado foi feito na última terça-feira, 14, pelo próprio Elmano, após reunião no Palácio da Alvorada.

A candidatura de Ciro foi centro de um embate na família Bolsonaro. Em junho, Michelle Bolsonaro publicou vídeo criticando o apoio do PL à candidatura do ex-governador.

No vídeo, ela acusa o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de ter a humilhado por se posicionar contra o apoio a Ciro Gomes, além de relembrar insultos ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nesta segunda-feira, 20, Michelle voltou à carga, dizendo que a "direita do Ceará está vendida", ao comentar uma declaração de Ciro Gomes de que ele votaria em Ronaldo Caiado (PSD) ou Renan Santos (Missão), ignorando Flávio Bolsonaro.


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