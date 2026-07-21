O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência, Romeu Zema (Novo), disse nesta segunda-feira, 20, que o nome do vice em sua chapa será definido no limite do prazo para a realização das convenções partidárias, que se encerra em 5 de agosto, segundo o calendário da Justiça Eleitoral.

"Nesse momento em que a data está chegando ao final, nós estamos conversando, mas não temos nada decidido. Mas até a data limite, que é dia 5 de agosto, esse nome estará definido e o que nós queremos é alguém ficha limpa", declarou o pré-candidato, em entrevista à Rádio Tupi, do Rio de Janeiro.

Zema deve ser oficializado como candidato ao Planalto na convenção nacional do Novo, marcada para ocorrer em 27 de julho, em Brasília. A definição sobre seu companheiro de chapa, no entanto, vem sendo tratada pela Executiva Nacional do partido, que tem até 15 de agosto para registrar as candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No começo do mês, o ex-governador declarou que um dos cotados para a vaga é o empresário mineiro Geraldo Rufino, filiado ao Podemos. Entretanto, uma aliança entre os dois partidos ainda não foi fechada.