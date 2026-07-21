O corpo do chef brasileiro Dener Marcos Guieiro, que morava e trabalhava na Inglaterra, foi localizado no sábado, 18, informou a Polícia Metropolitana de Londres (MPS, na sigla em inglês).

O homem de 28 anos estava desaparecido desde a madrugada do dia 4 após participar de uma festa. Ele foi encontrado em Hackney, distrito da região leste da capital britânica, onde o brasileiro também trabalhava.

"Dener foi localizado", informou a MPS em uma curta nota nas redes sociais. A polícia local não informou se o corpo apresentava sinais de violência. O Itamaraty informou que acompanha o caso e presta apoio consular aos familiares.

A irmã gêmea do chef, Ana Luiza Guieiro, publicou uma campanha para arrecadação de recursos para trazer o corpo de Dener de volta ao Brasil. "Ajude a realizar o último desejo da nossa família: trazer meu irmão de volta ao Brasil", diz parte do texto que acompanha o anúncio da vaquinha.

Na mensagem, Ana Luiza acrescenta que o retorno do corpo do brasileiro é para que a família faça uma despedida "com dignidade" e para "permitir que ele descanse ao lado de quem sempre o amou".

"Por isso, criamos esta vaquinha. Cada contribuição, independentemente do valor, nos aproxima desse último gesto de amor", acrescenta o comunicado da campanha de arrecadação. O valor pedido pela família é de R$ 70 mil.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Londres, "acompanha o caso" e que "mantém contato com as autoridades britânicas e presta a devida assistência consular à família".

Dener nasceu em Belo Horizonte e morou em Londres por cerca de seis anos. Ele trabalhava como chef de cozinha em um restaurante de Hackney e desapareceu depois de participar de uma festa no início do mês.

Ele teria deixado o carro na casa de um amigo antes do evento, mas, depois da festa, não voltou para casa e também deixou de responder as mensagens.

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