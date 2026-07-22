Um homem foi condenado a 98 anos, seis meses e 21 dias de reclusão por crimes sexuais praticados contra os próprios filhos e uma criança vizinha de 9 anos, em Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. A sentença, obtida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por meio da Promotoria de Justiça da comarca, reconheceu os crimes de estupro de vulnerável, estupro qualificado e favorecimento à exploração sexual de menores.

As condutas foram praticadas ao longo de 2023 e no início de 2024 e envolveram uma filha com menos de 14 anos, um filho adolescente entre 14 e 18 anos e a criança vizinha de 9 anos. Segundo a denúncia, o réu oferecia substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas como instrumento de coerção das vítimas. Além da pena privativa de liberdade, a Justiça fixou indenização mínima por danos morais, correspondente a 10 salários mínimos para cada um dos dois filhos e dois salários mínimos para a terceira vítima, sem prejuízo de eventual ampliação na esfera cível.

O réu permanece preso preventivamente. O processo tramita em segredo de justiça.

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