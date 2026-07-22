"A presença da Rádio MEC na Flip representa o encontro de duas instituições comprometidas com a difusão do conhecimento e da cultura. A EBC acredita que a comunicação pública deve ampliar o acesso aos grandes debates do país e aproximar cada vez mais a população da literatura, dos autores e das diferentes expressões culturais brasileiras. É uma alegria fortalecer essa parceria em um evento tão relevante para a vida cultural do Brasil", afirma a diretora-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antonia Pellegrino.

Nesta edição, a homenageada é a poeta Orides Fontela . Uma das pioneiras nas vertentes contemporâneas da poesia brasileira, a autora é conhecida pelo rigor formal com a língua e pela atualização que faz do Modernismo.

A partir desta quarta-feira, a jornalista Katy Navarro, apresentadora do Conversa com o Autor, entra com um quadro especial durante o programa Antena MEC abordando a agenda diária da Flip e trazendo conversas com escritores participantes. O Antena MEC vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18h.

De hoje a sexta-feira (24), Katy Navarro entra ao vivo na programação da Rádio Nacional, às 14h, com boletins diários sobre a Flip. As participações vão destacar debates, mesas, autores e a movimentação cultural em Paraty.

No domingo, dia de encerramento da festa, a Rádio MEC veicula uma edição especial do Conversa com o Autor com os melhores momentos da Flip e entrevistas com autores brasileiros e estrangeiros. O programa vai ao ar aos domingos, às 12h30, na Rádio MEC, com reprise na Rádio Nacional na madrugada de segunda (27) para terça-feira (28), à 0h30.

A equipe do Conversa com o Autor também acompanhará a movimentação da Flip para produzir edições temáticas especiais com conteúdos gravados em Paraty. Os programas vão ao ar em setembro com novos recortes sobre os debates, autores e temas que marcarem esta edição.

O público da Agência Brasil também poderá acompanhar a cobertura jornalística da Flip na editoria de Cultura do site. O veículo produz conteúdo jornalístico gratuito sobre temas de interesse público e acompanha a programação literária, os debates e a movimentação cultural do evento em Paraty.

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