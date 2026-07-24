Quem começou um emprego há poucos meses, ou está de saída antes de completar o primeiro ano de empresa, também tem direito às férias proporcionais, uma versão menor das férias comuns, calculada de acordo com o tempo trabalhado.

Entender essa conta evita surpresas na hora de receber os valores pagos no encerramento do contrato de trabalho e ajuda a planejar o que fazer com esse dinheiro. Confira a seguir!



O que são férias proporcionais e quem tem direito



Quem trabalha de carteira assinada só tem direito às férias completas, os 30 dias de descanso remunerado, depois de trabalhar 12 meses seguidos na mesma empresa.

Esse tempo de 12 meses é chamado de período aquisitivo: é o período que você precisa completar para ter direito às férias completas.

Isso não significa, porém, que quem sai antes desse prazo, ou está apenas começando o emprego, fica sem nada.

Trabalhadores que ainda não completaram um ano de casa, seja porque entraram recentemente, seja porque estão sendo desligados antes de fechar esse período de 12 meses, têm direito às férias proporcionais.

Elas funcionam como uma fração das férias completas: para cada mês trabalhado, você acumula 1/12, uma parte de doze, do direito total, incluindo o mês em que trabalhou por mais de 14 dias.

Esse direito está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a lei que rege o trabalho com carteira assinada no Brasil, mais especificamente no artigo 146, parágrafo único, e no artigo 147.



Pesquisa mostra que trabalhador CLT ainda tem dúvidas sobre férias



Apesar de ser um direito garantido por lei há décadas, boa parte dos trabalhadores brasileiros ainda têm dúvidas sobre como as férias funcionam na prática, incluindo a possibilidade das proporcionais.

Segundo uma pesquisa da datatudo, realizada em novembro de 2025 no blog da meutudo, 37% dos entrevistados acreditam que a lei só permite tirar os 30 dias de férias de uma vez, e 21% dizem não saber quais períodos são permitidos.



FOTO: . - Reprodução

Esse desconhecimento não se limita à forma de tirar as férias: quase metade dos entrevistados não sabe que a lei permite dividir esse período em até três partes menores.

É razoável imaginar, então, que a proporcionalidade das férias, o direito de quem ainda não completou 12 meses de casa, seja igualmente pouco conhecida entre os trabalhadores CLT.



Como calcular férias proporcionais passo a passo



A conta é mais simples do que parece. Para cada mês completo trabalhado, você acumula 2,5 dias de férias, mais um adicional sobre esse valor.

Esse adicional é conhecido como terço constitucional, garantido pela Constituição Federal de 1988, e corresponde a um terço do que você ganharia normalmente nesses dias de férias.

O número de 2,5 dias por mês vem de uma conta simples: as férias completas somam 30 dias por ano, e 30 dividido por 12 meses dá 2,5 dias por mês (30 ÷ 12 = 2,5).

Um exemplo ajuda a entender melhor: quem trabalhou 6 meses acumula 6 x 2,5 = 15 dias de férias proporcionais, mais o terço constitucional sobre esse valor.



Férias proporcionais x férias vencidas: qual a diferença?



As férias vencidas acontecem quando o trabalhador completa o período aquisitivo, os 12 meses trabalhados, mas a empresa não concede o descanso dentro do prazo seguinte de 12 meses, chamado de período concessivo.

Nesse caso, a lei obriga a empresa a pagar esse período de férias em dobro ao trabalhador.

Já as férias proporcionais são o contrário: elas existem porque o trabalhador ainda não completou os 12 meses do período aquisitivo. Por isso, o valor pago corresponde só a uma fração desse período, calculada mês a mês, e não ao período inteiro.

Na prática, a diferença está no motivo do pagamento: as férias vencidas surgem porque a empresa atrasou algo que já era um direito garantido; as proporcionais existem porque esse direito ainda está sendo formado.



Como usar a calculadora de férias proporcionais para não errar nas contas



Fazer essa conta exige atenção a detalhes como o salário bruto (o valor do salário antes dos descontos), o número exato de meses trabalhados e o cálculo certo do terço constitucional, o que abre espaço para erro.



Uma calculadora de férias proporcionais ajuda a confirmar, de forma rápida, se o valor pago, ou a receber, está de acordo com as regras da CLT.



Esse tipo de ferramenta costuma ser oferecido de graça por empresas como a meutudo, o que torna o cálculo mais simples para quem quer conferir esse tipo de informação.



Para usar, basta informar o salário bruto mensal e o número de meses trabalhados: o resultado já sai com o terço constitucional incluído.



Conferir esse resultado antes de assinar qualquer documento da rescisão ajuda a evitar erros nas contas.



Como se planejar financeiramente com o valor das férias proporcionais



Receber o valor das férias proporcionais, que costuma vir junto com outros valores pagos quando o contrato termina, pode dar a sensação de que sobrou dinheiro no fim do mês.

Esse valor, no entanto, tende a fazer mais sentido no orçamento quando entra em um planejamento, e não em um gasto por impulso.

Algumas atitudes simples ajudam a aproveitar melhor esse dinheiro:

Reserva de emergência: guarde uma parte para começar ou reforçar uma reserva,

principalmente se a próxima fonte de renda ainda não estiver garantida.



principalmente se a próxima fonte de renda ainda não estiver garantida. Pendências financeiras: use outra parte para organizar dívidas ou parcelas atrasadas com juros altos antes de começar um novo emprego.



Gastos por impulso: evite comprometer o valor recebido com compras não planejadas logo depois da saída do emprego.

Feitas juntas, essas atitudes ajudam a manter as contas em ordem nos meses seguintes, principalmente durante a transição entre um emprego e outro.