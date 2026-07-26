Enquanto a música e os discursos vindos do carro de som inundavam a Esplanada, uma senhora assistia a tudo, enrolada em uma bandeira do Brasil estilizada com o arco-íris do movimento LGBT.

Sueli Oliveira tem 67 anos e frequenta marchas LGBT, em Brasília e em São Paulo, há vários anos. Sou uma habitué, vamos dizer assim, disse, com sorriso leve. Militante do movimento e lésbica, Sueli, reforça a importância da presença da comunidade LGBT nas ruas e nas urnas.

É importante a gente participar das atividades como uma forma de dar visibilidade à nossa luta, à nossa existência, disse. Para ela, é importante lutar, com o voto, contra o preconceito, o ódio e a LGBTFobia. E a parada é o momento ideal de alertar a todos sobre isso.

É o momento em que a gente para pra dizer: atenção, nós existimos, nós temos o direito, como qualquer outro cidadão e cidadã, de estarmos aqui, de votarmos, de amarmos quem nós quisermos.

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