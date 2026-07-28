informaram a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros do estado.

Os órgãos participaram nesta terça-feira (28), de uma reunião de alinhamento de ações preventivas para os próximos meses, período que deverá ter uma intensificação do El Niño. A reunião contou ainda com representantes de órgãos técnicos e de planejamento do governo estadual e com representante do Exército Brasileiro.

O fenômeno de aumento das temperaturas das águas do Oceano Pacífico tem como impacto já conhecido a intensificação das chuvas na região sul do país.

"Este El Niño vem com potencial para ser o mais intenso já observado, com possibilidade de ocorrência de desastres. Nossas ações serão integradas com diversos órgãos e potencializam os investimentos em equipamentos e treinamento que foram feitos nos últimos anos", declarou o Coronel Antonio Geraldo Hiller, comandante geral do Corpo de Bombeiros do estado.

Hiller destacou a importância de conhecer bem os pontos críticos, como o rio Iguaçu e seus afluentes, que recebem as águas oriundas da região de Curitiba. Em caso de grandes precipitações, há risco nas várzeas dos rios, com possibilidade, em chuvas contínuas ou muito intensas, de provocar alagamento nas cidades, como o que ocorreu em 2024.

"Por isso a importância para aqueles que moram em áreas baixas não apenas de ter atenção para os alertas da Defesa Civil, mas também de acompanharem a previsão de chuvas e os avisos pela imprensa, para se anteciparem e se prepararem para a necessidade de buscar abrigo", explicou o Coronel Ivan Ricardo Fernandes, que coordena a Defesa Civil do estado.

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