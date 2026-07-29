Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.037 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 86 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 02 - 11 - 22 - 30 - 51 - 54

38 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.121,17 cada

3.447 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.147,01 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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