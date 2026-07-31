A edição Trabalho escravo doméstico: silêncio e servidão, do Caminhos da Reportagem, venceu o 2º Prêmio da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais de Jornalismo (ADEP-MG). O programa daconquistou o primeiro lugar na categoria Vídeo da iniciativa, que

A cerimônia de premiação do 2º Prêmio ADEP-MG ocorreu nesta quinta-feira (30), no Auditório da Defensoria Pública de Minas Gerais, em Belo Horizonte. A escolha dos trabalhos vencedores foi realizada pela Comissão Julgadora do prêmio, composta por representantes da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, da ADEP-MG e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais.

Os trabalhos inscritos foram avaliados com base nos critérios estabelecidos em edital: adequação ao tema, qualidade técnica, relevância social, abordagem sobre o papel da Defensoria Pública e precisão nos termos jurídicos.

As categorias dessa segunda edição do Prêmio ADEP-MG foram divididas em Impresso, Vídeo e Internet, com o tema Defensoria Pública e Acesso à Justiça.

Edição premiada

Exibida em 20 de abril de 2026, a edição Trabalho escravo doméstico: silêncio e servidão apresenta histórias de mulheres que foram escravizadas e discute formas de aprimorar o pós-resgate. As equipes de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte do Caminhos da Reportagem ouviram relatos das domésticas escravizadas.

No ar desde 2008, o Caminhos da Reportagem é uma das produções jornalísticas brasileira mais prestigiadas pelo público e a crítica. No final de 2025, o programa da TV Brasil ultrapassou a marca de 100 prêmios recebidos. Os reconhecimentos atestam a relevância editorial, a qualidade jornalística e o compromisso da equipe com reportagens aprofundadas sobre os mais variados temas de interesse público.

Exibido às segundas-feiras, às 23h, o Caminhos da Reportagem tem horário alternativo na madrugada para terça-feira, às 2h30. A produção disponibiliza as edições especiais no site http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem e no YouTube da emissora pública em https://www.youtube.com/tvbrasil. As matérias anteriores também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e no site http://tvbrasilplay.com.br.

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