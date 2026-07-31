A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou, nesta sexta-feira (31), um avião suspeito vindo da Bolívia. Após uma série de tentativas de comunicação com a aeronave de pequeno porte, os caças da FAB dispararam contra ela, com o objetivo de danificar o equipamento e forçar a aterrissagem.

Devido à falta de colaboração da aeronave interceptada, que descumpriu recorrentemente as ordens da Defesa Aeroespacial, foi realizada a medida de Tiro de Detenção (TDE) última etapa das Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo, destinada a impedir a continuidade do voo, informou a corporação.

Foram usados dois caças A-29 Super Tucano na aproximação. A aeronave não tinha plano de voo, não havia feito contato com os órgãos de controle de tráfego e não tinha matrícula identificada. Foram essas características que a classificaram como suspeita.

O avião realizou um pouso forçado a cerca de 200 km ao norte de Campo Grande (MS). Quando a polícia chegou ao local, de helicóptero, o avião já estava abandonado

FAB intercepta aeronave suspeita oriunda da Bolívia. Foto: FAB - FAB

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Avião Bolivian | FAB. Força Aérea Brasileira

Agência Brasil - FAB intercepta aeronave suspeita vinda da Bolívia

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