O concurso 3.039 da Mega-Sena pode pagar neste domingo (2) R$ 100 milhões para quem acertar as seis dezenas que forem sorteadas. O sorteio será realizado às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa. 

As apostas podem ser feitas até as 22h deste sábado nas casas lotéricas.

No último concurso,  na quinta-feira (30), ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulou. As dezenas sorteadas no concurso 3.038 foram 30,35,38,39, 46 e 50.

Tags:
Caixa Econômic | casas lotéricas | Mega-Sena

Agência Brasil - Mega Sena acumula e pode pagar R$ 100 milhões neste domingo

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se