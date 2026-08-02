Entre eles, há sete títulos chineses inéditos no Brasil, incluindo Operação Sombra, o mais recente sucesso de bilheteria do famoso ator e mestre de artes marciais Jackie Chan.

Todos serão exibidos no CineSystem Botafogo, na zona sul do Rio, com entrada gratuita. Para conseguir os ingressos, basta acessar o site Ingresso.com ou pegar na bilheteria no complexo de cinemas.

Os idealizadores da integração de cinema da China e do Brasil, o empresário Arthur Chen e o produtor Hélio Pitanga, são responsáveis pela curadoria da mostra. Eles destacam que a programação inclui produções que mostram uma China pouco vista e longe dos estereótipos conhecidos, como Yuan Longping: Pai do Arroz (foto principal). A produção conta a história de um agrônomo que revolucionou o cultivo de arroz.

O chinês come muito arroz. Para manter os habitantes, precisa produzir mais, e a China tem pouca terra na produção. Tem que aumentar. Ele é um dos cientistas mais conhecidos e renomados da China, comentou Arthur Chen sobre o agrônomo, em entrevista à Agência Brasil.

Também são destaque da programação documentários que revelam o que chamam da China do trabalho e da tecnologia, como Iluminando Ali: O Diário de um Engenheiro e Trabalhadores da Rede Elétrica do Cinturão e Rota.

Arthur Chen, que nasceu na província de Zhejiang, na China, mas se naturalizou brasileiro, elaborou a programação chinesa levando em consideração a autenticidade, diversidade e empatia. Para ele, é importante também trazer o filme Operação Sombra, inédito no Brasil, com o ator Jackie Chan, muito conhecido pelos brasileiros e que, por isso, deve atrair o público.

É um grande filme. Pela idade dele [Jackie Chan], agora é cada vez mais difícil de produzir. Operação Sombra é o estilo dele de muita ação, contou Chen, ao acrescentar que no filme o ator tem cenas de lutas marciais.

O idealizador da mostra destacou ainda a animação Filho Cabeçudo e Pai Cabeçudo. Já é histórico. Vão poder conhecer a criançada chinesa. É tipo filme de animação da Turma da Mônica.

Produções brasileiras

Já entre os filmes brasileiros, a seleção passa pelos que mostram o Brasil pela música, memória e afeto como a cinebiografia Mamonas Assassinas: O Filme, os documentários musicais Corações a Mil e Belchior Apenas um Coração Selvagem, o drama Nosso Lar 2: Os Mensageiros, o retrato do sociólogo Herbert de Souza em Betinho A Esperança Equilibrista, a animação Tromba Trem: O Filme e o documentário Vai Pra China, Eduardo.

Ao buscar produções para serem exibidas na mostra, a curadoria procurou selecionar os filmes nacionais de ficção, documentários e de animação, que tiveram boa performance em festivais, independentemente de terem sido premiados.

No caso de documentário é uma oportunidade de levar o público com entrada franca, já que ele é muito limitado nas salas comerciais de cinema. Ele entra nas salas via festivais. As ficções, seja também a animação, a gente procura ver filmes que também tiveram boa performance em festivais mas nem tanto em salas comerciais. Aí se dá uma opção para o público assistir na tela grande, contou Hélio Pitanga à Agência Brasil.

Ao mesmo tempo, a gente incrementa essa integração com a China de filmes e cultura. É sempre com esse olhar de trazer os filmes nacionais junto com os chineses. Não é uma mostra específica de filmes chineses, observou.

Premiações

Os jovens de 18 a 29 anos que moram do estado do Rio de Janeiro têm um espaço próprio este ano na mostra com o Concurso Jovem Cineasta em produções de filmes com duração entre 1 a 2 minutos e a temática Ano de Relações Culturais China x Brasil. A cada ano a gente tenta incrementar com algum novo case, disse se referindo ao Concurso Jovem Cineasta, realizado pela primeira vez na mostra.

Está colocando futuros profissionais no mercado ou então os que ainda estão decidindo se vão estudar cinema. Hoje tem uma questão democrática. O celular estimula bastante os jovens com o digital, que chegou para democratizar o audiovisual, pontuou.

A premiação será na terça-feira (4), durante a cerimônia da abertura oficial da mostra, no Palácio Tiradentes, no centro da cidade, com a participação da atriz Lucélia Santos. Na mesma noite, será entregue o Prêmio Arara Azul às 14 produções participantes da mostra.

A gente é uma mostra e não um festival. É legal contemplar todos os filmes chineses e brasileiros, aos seus produtores e diretores. Se ganhou prêmio ou não, a gente está reconhecendo o valor daquela obra. É uma maneira também de estimular o filme e o conteúdo em si, completou Pitanga.

Alunos

A mostra ainda terá circuito educativo em escolas bilíngues. Alunos da rede pública de ensino do Rio, que têm no currículo escolar o mandarim, vão ter neste mês uma experiência para expandir os seus conhecimentos culturais sobre o cinema chinês. As sessões serão nos auditórios do Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Samuel Wainer e na Escola Municipal Orsina da Fonseca, na Tijuca, zona norte do Rio, onde estudam. A ideia é ter uma extensão natural do idioma, fortalecendo a integração entre o mandarim, a cultura e o imaginário.

No Ciep, vão assistir às animações Muqiling e Yeluoli. Já na escola Orsina da Fonseca, será exibido o documentário Liangzhu: Um Diálogo entre Civilizações, a aventura Os Temíveis Monstros da Dinastia Tang e as animações Tromba Trem: O Filme e Eu Sou o Que Sou.

É muito interessante fazer esse mix na área educativa. A gente vai até a escola deles. Vai interessar não só o público dos alunos, que é o maior, mas também os professores. São filmes que vão a diversas faixas etárias, comentou.

Outros locais

A mostra será levada ainda, ao longo do mês, a centros culturais como a Arena Carioca Fernando Torres, em Madureira, e a Biblioteca Parque da Rocinha, na zona norte da cidade; e o Instituto Zeca Pagodinho, em Xerém, na Baixada Fluminense. Nesse circuito de atividades, o público vai poder participar de conversas com profissionais do mercado audiovisual chinês.

Rocinha hoje virou referência mundial de comunidade, e Zeca Pagodinho é outra referência nacional, mestre da música brasileira. A gente teve a possibilidade de levar para lá, fizemos contato, eles ficaram felizes e aceitaram a nossa proposta, comentou Arthur Chen sobre a escolha de ter esses locais na programação da mostra.

Programação completa

Segunda-feira (3)

Local: CineSystem Botafogo

15h Tromba Trem: O Filme, de Zé Brandão Animação, 94 min Livre

16h50 Iluminando Ali: O Diário de um Engenheiro, de Yu Shihao e Li Jialin Documentário, 25 min Livre (inédito no Brasil)

17h30 Betinho A Esperança Equilibrista, de Victor Lopes Documentário, 90 min Livre

19h15 Vai Pra China, Eduardo, de Juliana Baroni Documentário, 48 min Livre

20h15 Operação Sombra, de Larry Yang, com Jackie Chan Ação, 141 min 14 anos (inédito no Brasil)

Terça-feira (4)

Local: CineSystem Botafogo

15h Filho Cabeçudo e Pai Cabeçudo, de Liu Kexin Animação, 91 min Livre (inédito no Brasil)

16h45 Liangzhu: Um Diálogo entre Civilizações, de ZMG Documentário, 22 min Livre (inédito no Brasil)

17h25 Mamonas Assassinas: O Filme, de Edson Spinello Comédia dramática, 95 min 12 anos

19h15 Trabalhadores da Rede Elétrica do Cinturão e Rota, de Xia Yingyue e Yan Danlin Documentário, 50 min Livre (inédito no Brasil)

20h15 Nosso Lar 2: Os Mensageiros, de Wagner de Assis Drama, 110 min 12 anos

Quarta-feira (5)



Local: CineSystem Botafogo

15h Master Zhong, de Wang Yuxi e Huang Shanchuan Animação, Ação, 97 min 10 anos (inédito no Brasil)

16h50 Corações a Mil, de Jom Tob Azulay, com Gilberto Gil Documentário, 85 min Livre

18h30 Yuan Longping: Pai do Arroz, de Shi Fenghe Drama histórico, 96 min 12 anos (inédito no Brasil)

20h15 Belchior Apenas um Coração Selvagem, de Natália Dias e Camilo Cavalcanti Documentário musical, 90 min Livre

Quinta-feira (6)

Local: Ciep Samuel Wainer (Tijuca)

10h - Muqiling | 14h - Yeluoli

Sexta-feira (7)



Local: E.M. Orsina da Fonseca (Tijuca)

10h30 - Liangzhu | 11h30 - Os Temíveis Monstros da Dinastia Tang | 14h30 - Tromba Trem | 15h30 - Eu Sou o Que Sou

12, 13 e 14 de agosto



Local: Arena Carioca Fernando Torres (Madureira)

12/8 - 9h - Os Temíveis Monstros da Dinastia Tang | 11h - Tromba Trem: O Filme

13/8 - 9h - Master Zhong | 11h - Corações a Mil

14/8 - 10h - Liangzhu | 11h - Eu Sou o Que Sou | 14h - Filho Cabeçudo e Pai Cabeçudo

20 e 21 de agosto



Local: C4 Biblioteca Parque Rocinha

20/8 - 10h - abertura da programação | 14h - Eu Sou o Que Sou | 16h Os Temíveis Monstros da Dinastia Tang

21/8 - 10h - Liangzhu | 11h - Master Zhong | 14h - Tromba Trem: O Filme

25 de agosto

Local: Instituto Zeca Pagodinho (Xerém)

10h30 - abertura + performance chinesa | 11h - Filho Cabeçudo e Pai Cabeçudo | 14h - Liangzhu | 15h Os Temíveis Monstros da Dinastia Tang | 16h30 - Eu Sou o Que Sou

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