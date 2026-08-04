A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (4), a Operação Ponto Final para combater um grupo suspeito de promover a migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. A ação foi realizada em Governador Valadares, no Leste de Minas Gerais, onde foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão para recolher documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais que possam auxiliar nas investigações.

Segundo a PF, o grupo investigado atuaria há anos aliciando pessoas interessadas em entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Conforme as apurações, os envolvidos cobravam altas quantias em dinheiro e, em alguns casos, recebiam veículos, imóveis e outros bens como forma de pagamento pelo transporte ilegal.

A investigação também aponta que diversas vítimas foram submetidas a situações de vulnerabilidade durante o trajeto migratório. Além disso, há registros de denúncias de ameaças e cobranças consideradas indevidas contra pessoas envolvidas no esquema.

Os investigados poderão responder por crimes como promoção de migração ilegal, associação criminosa e outros delitos que ainda estão sendo apurados. A Polícia Federal informou que as investigações continuam para identificar todos os envolvidos, a extensão das atividades do grupo e possíveis beneficiários do esquema.

De acordo com a corporação, o nome Operação Ponto Final faz referência ao objetivo de interromper definitivamente a atuação do grupo criminoso, que, segundo a investigação, vinha fazendo vítimas na região há vários anos.

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