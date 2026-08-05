Mais de 150 espaços públicos e privados do centro histórico de Salvador vão abrigar, a partir desta quarta-feira (5), a décima edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô).

A Flipelô vai promover uma intensa agenda cultural formada por mesas de debates, bate-papos, lançamentos de livros, saraus, recitais, exposições, oficinas e apresentações teatrais e musicais. A programação tem início na noite de hoje com uma apresentação musical gratuita da cantora e compositora Bellô Veloso, no Largo do Pelourinho.

O evento ocorre desde 2017 e chega à décima edição neste ano. Inspirada na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), a Flipelô é realizada pela Fundação Casa de Jorge Amado, que completa 40 anos de existência. A festa, que foi idealizada pela poeta Myriam Fraga (1937-2016), surgiu com o objetivo de preservar e valorizar a memória do escritor Jorge Amado, a cultura e arte da Bahia e também estimular a literatura, principalmente entre os jovens.

Como forma de celebrar os dez anos de existência e prestar uma homenagem especial à sua idealizadora, a Flipelô vai promover neste ano o lançamento de um livro infantil de poesias da escritora e poeta baiana.