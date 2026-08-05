A ex-subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Kellen Senra, não compareceu pela segunda vez à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para prestar esclarecimentos sobre contratos de compra de materiais didáticos firmados em dezembro de 2025. A ausência ocorreu nesta terça-feira (4), durante audiência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Segundo justificativa enviada à Assembleia, ela está em gozo de folgas compensatórias. Diante da nova falta, a presidente da comissão, deputada Beatriz Cerqueira (PT), anunciou que comunicará o caso ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) e à Polícia Federal.

Esta foi a segunda ausência consecutiva de Kellen Senra. A primeira ocorreu em 8 de julho, quando a ex-subsecretária informou que estava em férias-prêmio. De acordo com Beatriz Cerqueira, o convite para a nova audiência foi encaminhado em 15 de julho, mas a justificativa para a ausência foi apresentada apenas na noite de segunda-feira (3), véspera da reunião.

A deputada criticou a repetição das faltas e afirmou que a comissão seguirá buscando esclarecimentos sobre os contratos firmados pela Secretaria de Estado de Educação (SEE). Segundo ela, o secretário da Casa Civil e representantes da Controladoria-Geral do Estado (CGE) já prestaram informações ao colegiado, mas ainda faltam explicações sobre a atuação da ex-subsecretária.

Conforme a parlamentar, Kellen Senra foi responsável por mais de R$870 milhões em contratos assinados durante a gestão do ex-secretário de Estado de Educação Rossieli Soares, exonerado em abril após a CGE apontar indícios de irregularidades na execução do Contrato nº 9.462.760.

A presidente da comissão relembrou que a CGE recebeu uma denúncia sobre possíveis irregularidades em 16 de dezembro de 2025. Apesar disso, o contrato com a empresa Fazer Educação Ltda. foi assinado em 23 de dezembro e a primeira parcela, de R$172 milhões, foi paga em 29 de dezembro.

Além desse contrato, Kellen Senra também era esperada para esclarecer a execução do Contrato nº 9.501.223, firmado entre a Secretaria de Estado de Educação e o Consórcio Cdel-EBN, também destinado à aquisição de material didático. A comissão pretende apurar as circunstâncias das contratações e os motivos que levaram à continuidade dos pagamentos após o registro das suspeitas de irregularidades.

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