O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Civil deflagraram, nesta quinta-feira (6), a Operação Chave Mestra para desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar em furtos, receptação e adulteração de sinais identificadores de caminhonetes de luxo em Alfenas, no Sul de Minas.

Durante a operação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão temporária. Também foram apreendidos veículos, aparelhos bloqueadores de sinal e diversos telefones celulares.

A ação contou com a participação da Promotoria de Justiça de Alfenas, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) da regional de Passos, da Polícia Civil e da Polícia Militar.

As investigações são resultado de um trabalho conjunto entre as forças de segurança de Minas Gerais, envolvendo a 2ª Delegacia Regional da Polícia Civil em Alfenas, o Gaeco e informações repassadas por militares do 64º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo o MPMG, o balanço consolidado da operação ainda está sendo finalizado e as investigações continuam para identificar todos os envolvidos e esclarecer a atuação do grupo criminoso.

Tags:

Caminhonetes | De | luxo | operação