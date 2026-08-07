Cláudia Araújo, superintendente de enfrentamento contra a mulher no Rio - Foto- Arquivo pessoal
Segundo ela, a mulher ainda é vista como aquela que tem que cuidar da casa, do marido, dos filhos e ainda trabalhar.
Quando a mulher consegue quebrar esse ciclo de violência familiar, muitas vezes ela também recebe o preconceito da sociedade porque rompeu com aquela estrutura que a sociedade acredita que é a mais é natural, constata.
Claudia enfatiza que a Lei Maria da Penha fortalece o entendimento de que as mulheres não podem permanecer sozinhas no enfrentamento à violência.
Elas têm instrumentos eficazes de legislação, de delegacias que podem atuar de forma imediata quando elas quiserem e tiverem a coragem de pedir ajuda, diz.
Não podemos nos calar, porque quando nos calamos, a efetividade desse arcabouço jurídico e desses equipamentos fica fragilizado, complementa ela, ressaltando que o problema não é particular.
Se o vizinho ou um familiar tenta amenizar, essa mulher pode sofrer o feminicídio, alerta.
Canais de denúncia
Instituições em várias instâncias atuam no enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres.
Um dos principais canais de denúncia é a Central de Atendimento à Mulher Ligue 180, ligada ao Ministério das Mulheres. A ligação é gratuita, e o serviço funciona todos os dias, 24 horas.
Há ainda o canal via chat no WhatsApp (61) 9610-0180 ou pelo e-mail central180@mulheres.gov.br.
Em casos de emergência, a Polícia Militar deve ser acionada, por meio do número 190.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mantém uma página com a forma de contato de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher em todo o país e de Defensorias Públicas, que podem, por exemplo, ajudar a vítima em pedidos de medida protetiva na Justiça.
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