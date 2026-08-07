Alerta severo. Defesa Civil: Vento forte na cidade do Rio nas próximas horas. Cidade no Estágio 2. Aulas nas escolas da rede pública suspensas. Evite deslocamento - 7/8, orienta o texto.

Além disso, parques públicos urbanos e naturais serão fechados às 12h. A previsão de rajadas de vento acima de 90 quilômetros por hora (km/h) acompanha a chegada de uma frente fria no estado.

Desde a noite dessa quinta-feira (6), a capital fluminense está no estágio 2, em uma escala que vai até 5. Esse nível significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.

Ainda na noite de ontem, a prefeitura informou sobre a suspensão de aulas, por causa da previsão de vendaval.

Petrópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Nilópolis, Belford Roxo e São João de Meriti são cidades da região metropolitana do Rio que suspenderam aulas na rede municipal.

Monitoramento

O governo estadual ativou, às 6h, o Gabinete de Crise, responsável pelo monitoramento da situação.

De acordo com a Defesa Civil estadual, a Baixada Fluminense, no Grande Rio, e a Costa Verde, no litoral sul, têm possibilidade de ventos fortes a muito fortes.

Orientações

Entre a principais orientações repassadas pelas autoridades estão:

evitar permanecer perto de árvores, postes, placas, andaimes e outras estruturas que possam ser afetadas pelos ventos fortes;

não estacionar veículos sob árvores;

manter portas e janelas fechadas;

recolher objetos soltos em varandas e sacadas;

evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de maior intensidade dos ventos;

não tocar em cabos elétricos caídos.

Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.

Ventania em julho

No último dia 29, um vendaval com rajadas de até 105 km/h assustou a população e forçou interrupção em aeroportos, trens e metrôs. Quedas de árvores causaram danos e pararam o trânsito de veículos em várias regiões.

Na cidade do Rio, duas pessoas morreram atingidas pelo desabamento de um muro em Santa Teresa.

Centenas de milhares de pessoas tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido.

Tags:

Defesa Civil | meteorologia | Rio de Janeiro | ventania