O governo do estado e a prefeitura do Rio de Janeiro orientaram, no começo da tarde desta sexta-feira (7), a antecipação do encerramento de todas as atividades que não sejam essenciais. O motivo é a previsão de ventania com rajadas superiores a 90 quilômetros por hora (km/h).
Mensagens enviadas para aparelhos de celular recomendaram retorno para casa, visando garantir a segurança. A decisão de antecipar a volta para casa dos trabalhadores e estudantes foi tomada após a confirmação do registro de ventos de 74 km/h na Costa Verde, no fim desta manhã, corroborando a previsão metereológica de ventos fortes.
De acordo com o Sistema Alerta Rio, serviço de meteorologia do município, o fim da manhã teve ventos de 61,2 km/h em Marambaia, na Zona Oeste. Em Copacabana, na Zona Sul, a ventania atingiu 53,3 km/h.
Alerta enviado pela Defesa Civil do Rio de Janeiro às 12h35 desta sexta (7). Fonte: Defesa Civil/RJ - Defesa Civil/RJ
Ponto facultativo
O governo estadual decretou ponto facultativo a partir das 13h desta sexta por questões de segurança. A medida, publicada em Diário Oficial extra, tem caráter preventivo e busca reduzir a circulação de pessoas durante o período de maior intensidade dos ventos, afirma o Palácio Guanabara.
A prefeitura do Rio, por sua vez, entrou às 13h em Estágio 3 em sua escala de atenção, que tem cinco níveis. A classificação significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.
Niterói, Nova Iguaçu, Nilópolis, Belford Roxo e São João de Meriti são cidades da região metropolitana do Rio que suspenderam aulas na rede municipal. A medida também foi tomada em Petrópolis, na Região Serrana.
Orientações
Entre a principais orientações repassadas pelas autoridades estão:
evitar permanecer perto de árvores, postes, placas, andaimes e outras estruturas que possam ser afetadas pelos ventos fortes
não estacionar veículos sob árvores
fechar as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa
persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar
aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore
recolher objetos soltos em varandas e sacadas
evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de maior intensidade dos ventos -- não tocar em cabos elétricos caídos
Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.
Ventania em julho
No último dia 29, um vendaval com rajadas de até 105 km/h assustou a população e forçou interrupção em aeroportos, trens e metrôs. Quedas de árvores causaram danos e pararam o trânsito de veículos em várias regiões.