FOTO: Magnific - Como escolher um seguro auto de acordo com sua rotina e frequência de uso do veículo

Na hora de contratar um seguro auto, muitos motoristas costumam focar apenas no valor da mensalidade ou no preço final da apólice. No entanto, especialistas do setor destacam que a rotina de uso do veículo é um dos fatores mais importantes para definir quais coberturas fazem sentido e qual nível de proteção é realmente necessário.



Isso porque os riscos aos quais um veículo está exposto podem variar significativamente de acordo com a frequência de uso, os trajetos percorridos e os locais onde o carro permanece estacionado. Um motorista que utiliza o automóvel diariamente para trabalhar, por exemplo, enfrenta desafios diferentes daqueles que usam o veículo apenas nos finais de semana ou em viagens ocasionais.



Por esse motivo, entender o próprio perfil de utilização é um passo importante para contratar uma proteção mais alinhada às necessidades reais do dia a dia.



Uso diário exige atenção especial às coberturas



Quem utiliza o carro todos os dias costuma passar mais tempo exposto ao trânsito, aumentando a probabilidade de enfrentar situações como colisões, pequenos acidentes, panes mecânicas e danos causados por terceiros.



Além disso, motoristas que percorrem grandes distâncias diariamente tendem a valorizar serviços de assistência 24 horas, guincho, socorro mecânico e carro reserva. Essas coberturas podem reduzir transtornos quando ocorre algum imprevisto que impeça a utilização do veículo.



Profissionais que dependem do automóvel para trabalhar também costumam considerar importante a continuidade da mobilidade, já que qualquer período sem acesso ao carro pode impactar diretamente a geração de renda.



Veículos de uso ocasional possuem necessidades diferentes



Por outro lado, há motoristas que utilizam o veículo apenas em momentos específicos, como passeios de fim de semana, viagens ou deslocamentos esporádicos. Nesses casos, a exposição ao trânsito tende a ser menor, mas isso não elimina riscos relacionados a furtos, roubos, fenômenos naturais ou danos causados enquanto o veículo está estacionado.



Mesmo com baixa frequência de uso, fatores como a região onde o carro permanece guardado, o modelo do veículo e o valor de mercado continuam sendo aspectos relevantes na avaliação das necessidades de proteção.



Especialistas recomendam que esses motoristas também considerem a importância da cobertura para terceiros, já que um único acidente pode gerar custos elevados com reparos e indenizações.



Local de circulação e garagem também fazem diferença



Outro fator frequentemente analisado durante a contratação de um seguro é o ambiente em que o veículo circula e permanece estacionado. Grandes centros urbanos, por exemplo, costumam apresentar riscos diferentes daqueles encontrados em cidades menores ou regiões com menor densidade de tráfego.



A existência de garagem residencial ou estacionamento no local de trabalho também pode influenciar a exposição do veículo a determinados tipos de ocorrência. Da mesma forma, quem realiza viagens frequentes para outras cidades pode ter necessidades distintas em relação a assistência e suporte emergencial.



Por isso, fornecer informações precisas sobre a rotina do veículo ajuda a tornar a proteção mais compatível com o perfil do motorista.



Avaliação periódica ajuda a manter a cobertura adequada



As necessidades de proteção podem mudar ao longo do tempo. Mudanças de emprego, aumento da quilometragem percorrida, alterações de endereço ou até a chegada de novos membros à família podem modificar a forma como o veículo é utilizado.



Por esse motivo, especialistas recomendam revisar periodicamente as coberturas contratadas para garantir que elas continuem alinhadas à realidade do motorista. Uma proteção adequada não depende apenas do valor investido, mas também da capacidade de atender às necessidades específicas de cada rotina.



Ao considerar fatores como frequência de uso, tipo de deslocamento, local de circulação e dependência do veículo para atividades diárias, o consumidor consegue realizar uma escolha mais consciente e compatível com sua realidade, aumentando a segurança e a previsibilidade diante de possíveis imprevistos.



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