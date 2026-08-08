O repertório inclui sucessos que atravessam gerações. A seleção combina clássicos de vários momentos da carreira do astro baiano como Coração Vagabundo, Irene, Meu Bem, Meu Mal, Baby, Leãozinho, Menino do Rio, Você é Linda e Atrás do Trio Elétrico, entre outras canções.

A performance no palco do Espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro, conta ainda com a presença de Moreno Veloso que canta as músicas do pai, ora sozinho, ora em duo com Paula Morelenbaum. A banda para o especial é formada por Marcelo Costa, na bateria, e Lula Galvão, no violão.

Mais do que um tributo convencional, o show constrói uma leitura pessoal da obra, baseada na convivência artística e afetiva dos intérpretes com o compositor. A atração revisita canções que marcaram época para recriar um ambiente sensível e envolto em romantismo, que dialoga diretamente com a memória do público.

"A minha relação com a obra do Caetano é de amor total. Sou fã desde pequena. As músicas dele são fundamentais na minha formação de vida e artística ", conta Paula Morelenbaum que celebra a chance para entoar tantos hits inesquecíveis.

"Eu dou minha interpretação de forma muito natural. A maioria dessas músicas já foi gravada pela Gal Costa da qual também fui fã e homenageamos no show", completou a a artista.

O espetáculo fica disponível ainda no app TV Brasil Play e no Youtube do canal. A produção apresentada pela jornalista e cantora Bia Aparecida tem direção de Waldecir de Oliveira.

A novidade da temporada do Cena Musical é a inclusão de depoimentos dos convidados e de bastidores das gravações. A sequência reúne performances de astros como Áurea Martins, Cristóvão Bastos, Lula Queiroga e Marcos Sacramento, entre outros.

Produção

Lançado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que traz para o público performances inéditas da música nacional. Desde 2017, os shows são gravados no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. Os shows podem ser acompanhados no app TV Brasil Play e no Youtube da emissora pública.

A produção com janela semanal traz espetáculos que revelam e celebram a diversidade e a riqueza da sonoridade brasileira. O comando da atual temporada é de Bia Aparecida, cantora, jornalista e apresentadora do canal público.

Na nova leva de episódios, a atração exibe performances exclusivas de personalidades de vários gêneros. Waldecir de Oliveira faz a direção artística do programa.

"Estou muito feliz em celebrar a estreia de uma nova temporada do Cena Musical na TV Brasil. É muito especial apresentar um programa que acredita na força e na diversidade da música nacional e abre espaço, de forma democrática, para diferentes sons, sotaques, histórias e gerações", conta Bia Aparecida.

A apresentadora considera a música uma das maiores riquezas culturais do país. "Ela é sofisticada, inventiva e profundamente conectada com quem somos. Os convidados mostram a grandeza e a diversidade desse cenário.

O programa Cena Musical é esse lugar de encontro, descoberta e celebração da nossa cultura e estou bem animada para dividir essa nova temporada com o público", completa.

Diretor artístico da atração, Waldecir de Oliveira explica a proposta da nova temporada. "O Cena Musical reafirma sua importância como um espaço plural e necessário para a música brasileira.

O programa amplia a visibilidade de artistas de diferentes regiões, estilos e trajetórias para valorizar a riqueza cultural do país e fortalecer a circulação da produção nacional para novos públicos."

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Clique aqui e saiba como sintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

TV Brasil na internet e nas redes sociais:

Site https://tvbrasil.ebc.com.br

Facebook https://www.facebook.com/tvbrasil

Instagram https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube https://www.youtube.com/tvbrasil

X https://x.com/TVBrasil

TikTok https://www.tiktok.com/@tvbrasil

TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br

Tags:

Basquete Feminino | LBF | TV Brasi