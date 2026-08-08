O programa Música e Músicos do Brasil que atransmite neste sábado (8), às 19h, presta uma homenagem ao saxofonista, flautista, compositor, arranjador e produtor musical Leo Gandelman. Um dos grandes nomes da música instrumental brasileira, o

O programa da Rádio MEC traz uma seleção de gravações que revela a trajetória de Leo Gandelman entre o jazz, a música brasileira e a música de concerto. No repertório estão Fantasia para Sax soprano, de Villa-Lobos, interpretada de forma única por Leo Gandelman (no sax) e Estela Caldi ao piano; Solar e Pequenos Grãos, de Leo Gandelman e William Magalhães, na interpretação de Leo e convidados; Brejeiro, de Ernesto Nazareth e Gaucho (Corta-Jaca), de Chiquinha Gonzaga, com Leo Gandelman no sax alto e Maria Teresa Madeira ao piano; Brasiliana número 7, de Radamés Gnattali, na interpretação de Leo Gandelman e músicos convidados; e Quatro Canções da Floresta do Amazonas, de Villa-Lobos, com Leo Gandelman (no sax) e Maria Teresa Madeira (ao piano).

Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, Gandelman ajudou a aproximar a música instrumental do grande público. Ele se tornou uma das principais referências do jazz brasileiro, transitando com naturalidade entre a música popular e a música de concerto.

O carioca Leo Gandelman iniciou sua carreira solo em 1987, quando consolidou uma linguagem inspirada no jazz e na música brasileira, vendendo mais de 500 mil discos instrumentais, algo bastante raro para a época. Seu álbum Solar, de 1990, ultrapassou a marca de 100 mil cópias e se tornou um dos maiores sucessos da música instrumental brasileira.

Gandelman já dividiu estúdios e palcos com grandes nomes como Gilberto Gil, Milton Nascimento, Gal Costa e Chico Buarque, além de artistas internacionais. O músico foi eleito por 15 anos consecutivos o melhor instrumentista brasileiro no prêmio Diretas na Música, além de ter recebido prêmios da APCA, o Prêmio Tim, e o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Brasília.

Programa

Lançado em 1957, o Música e Músicos do Brasil é o segundo programa mais longevo do rádio brasileiro. A produção se dedica a explorar características marcantes de grandes músicos e compositores do país, oferecendo registros únicos e gravações inéditas para a memória nacional.

A primeira versão do programa contava com um time de especialistas que atuavam indicando compositores e intérpretes e fazendo a redação: Edino Krieger, Andrade Muricy, Aires de Andrade, Ademar Nóbrega, Helza Camêu e Alceo Bocchino. A atração ia ao encontro da necessidade de fornecer à rádio gravações de música brasileira de concerto - repertório pouco encontrado na ocasião.

Ao propor a gravação de obras ainda não registradas por grandes intérpretes, a emissora passou a prestar um fundamental serviço à cultura do país, deixando um legado para a memória nacional. Posteriormente, alguns desses registros tornaram-se LPs e CDs.

Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como A Rádio de Música Clássica do Brasil, a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Serviço

Música e Músicos do Brasil - sábado, dia 08/08, às 19h, na Rádio MEC

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Como sintonizar a Rádio MEC

Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

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