As entradas serão disponibilizadas pela plataforma Ticketmaster para todos os dias de desfiles competitivos e também para o sábado das Campeãs.
O Rio Carnaval ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro de 2027, com as seis melhores colocadas retornando ao Sambódromo no sábado (13) para o desfile das Campeãs.
Valor fixo
Neste ano, a oferta de ingressos tem valor fixo de R$ 250 por noite, tanto para as arquibancadas especiais, dos setores 2 a 11 com exceção do setor 9, quanto para as cadeiras individuais numeradas, no setor 12. A meia-entrada sairá por R$ 125.
Como no ano passado, será permitida somente uma meia entrada por CPF por dia de desfile. O limite é de quatro ingressos por comprador. Confira mais informações sobre as opções de ingresso no site da Liesa.
Esta é a terceira etapa de vendas para a temporada do Carnaval 2027. Já foram disponibilizadas a modalidade Passaporte Rio Carnaval (para os três dias de desfiles competitivos) e Ingresso Sambista (compra seguida da escolha do dia).
Desfile
Em abril, a Liesa fez o sorteio que definiu a entrada de cada agremiação na Marquês de Sapucaí. Confira:
Domingo, 7 de fevereiro
- 1 - União de Maricá
- 2 - Beija-Flor
- 3 - Paraíso do Tuiuti
- 4 - Vila Isabel
Segunda-feira, 8 de fevereiro
- 1 - Mocidade
- 2 - Unidos da Tijuca
- 3 - Salgueiro
- 4 - Imperatriz Leopoldinense
Terça-feira, 09 de fevereiro
- 1 - Portela
- 2 - Viradouro
- 3 - Grande Rio
- 4 - Mangueira
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