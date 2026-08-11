O Sistema Alerta Rio prevê para esta terça-feira (11) céu encoberto, com chuva fraca a moderada isolada. A temperatura estará em declínio ao longo do período.

O transporte de umidade do oceano em direção ao continente permanece influenciando o tempo na capital fluminense. Os ventos estarão fracos a moderados, variando entre 18,5 quilômetros por hora (km/h) a 51,9km/h.

O dia será frio. A temperatura mínima ficará em torno dos 16ºC e a máxima não deve ultrapassar os 23ºC.

Ressaca

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca do mar, que vai durar até o final da noite de hoje. As ondas de até 2,5 metros de altura podem atingir a orla da cidade. O Centro de Operações Rio (COR-Rio) reforça as orientações à população:

- evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca;

- não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.

- pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.

- em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Para esta quarta-feira (12), devido à umidade trazida pelo oceano, a previsão para a cidade do Rio é de predomínio de céu nublado e chuva fraca a isolada, na madrugada e início da manhã.

A temperatura permanecerá em declínio. A mínima ficará em torno dos 14ºC e a máxima atingirá os 22ºC, mais um dia frio para o carioca.

Tags:

Alerta Ri | meteorologia | Previsão do Tempo | Rio de Janeiro