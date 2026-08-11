O conteúdo Sofrência nas ondas do Rádio fica disponível em formato de videocast no canal da emissora no YouTube a partir desta terça (11). No dial da Nacional, o episódio ganhou transmissão no Revista Rio desta terça-feira (11), e outra na próxima (18), às 14h30, e nas demais praças nas próximas quartas-feiras (12 e 19), às 15h.
Pelos microfones da Rádio Nacional, vozes inesquecíveis transformavam amores impossíveis, despedidas e corações partidos em grandes sucessos. No décimo episódio, o seriado Rádio Memória mostra que a dor de cotovelo também teve sua idade de ouro e que, quando o coração apertava, o rádio sempre sabia exatamente o que tocar.
Durante a edição inédita, o jornalista e apresentador Dylan Araújo conversa com a cantora e atriz Mona Vilardo e com a jornalista e radialista Fabiane Pereira. A atração especial revela ainda três registros históricos que contextualizam o fenômeno da época.
O primeiro é um depoimento da cantora Dalva de Oliveira ao Museu da Imagem e do Som (MIS), em 1970. A viagem de Dalva e do maestro Vicente Paiva à Venezuela em 1949 foi um marco na história da música popular brasileira e marcou a separação conturbada da cantora de seu então marido, Herivelto Martins.
Em outros registros, a cantora Dircinha Batista interpreta Nunca, de Chocolate e Ricardo Galeno, em 1952, e o jornalista Ruy Castro fala do gênero musical romântico samba-canção, em 2016.
Série Rádio Memória
O programa semanal reúne fatos marcantes e curiosidades que ajudam a contar a trajetória da Nacional nas suas nove décadas de existência. Com material de acervo e entrevistas, a série presta homenagem a quem já passou pela emissora e valoriza quem segue mantendo vivo o legado da Rádio Nacional.
A iniciativa integra uma agenda de ações que celebram os 90 anos em 12 de setembro de 2026. Com o slogan Do passado ao futuro. Sem Fronteiras, a emissora pública que integra a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) se mantém atual e relevante. Ao longo de sua história, a Nacional se firmou como uma das principais rádios do país e referência cultural na Música Popular Brasileira, no jornalismo e nas transmissões esportivas.
Rádio Nacional
A marca faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões.
Serviço
- Rádio Memória - 90 anos - Sofrência nas ondas do Rádio - Videocast no YouTube da Rádio Nacional a partir de terça-feira, 11/08
- Rádio Memória - 90 anos - Sofrência nas ondas do Rádio - terça-feira, 11 e 18/08, às 14h30, no programa Revista Rio, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro
- Rádio Memória - 90 anos - Sofrência nas ondas do Rádio - quarta-feira, 12 e 19/08, às 15h, na Rádio Nacional das demais praças da rede
Rádio Nacional na internet e nas redes sociais
- Site: https://radionacional.ebc.com.br
- Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr
- Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv
- YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr
- Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr
- X: https://x.com/radionacionalbr
- Streaming: https://aovivo.ebc.com.br/embed-audio.html?emissora=radio-nacional-do-rio-de-janeiro
WhatsApp Nacional
- Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201
- Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536
- Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568
- Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966
Saiba como sintonizar a Rádio Nacional
- Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz
- Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz
- São Paulo: FM 87,1 MHz
- Recife: FM 87,1 MHz
- São Luís: FM 93,7 MHz
- Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC
- Alto Solimões: FM 96,1 MHz
Celular - App Rádios EBC para Android e iOS
Tags:
EBC | era do rádio | Música | Rádio Memória | Rádio Nacional | Série | sofrênci