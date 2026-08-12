Os impactos provocados pelas más condições de rodovias mineiras serão discutidos nesta quinta-feira (13), a partir das 9h30, em audiência pública da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O debate foi solicitado pelo deputado Leleco Pimentel (PT) e deve reunir representantes do governo estadual, comunidades afetadas e vereadores.

Entre os trechos que serão abordados estão a MG-326, na altura do distrito de Fonseca, entre Catas Altas e Alvinópolis; a estrada que liga Caputira a Raul Soares; a LMG-744, em Marilac; e a MG-833, na região de Itaverava e Lamim.

Segundo o requerimento da audiência, as condições precárias das vias têm causado prejuízos aos veículos e dificuldades para motoristas e moradores. O documento também menciona uma sequência de acidentes que, conforme os relatos apresentados à comissão, teria dificultado o deslocamento de pessoas para tratamentos de saúde.

No caso da MG-326, a situação do trecho entre Catas Altas e Alvinópolis já é alvo de outros requerimentos apresentados por Leleco Pimentel. Entre as demandas estão a realização de estudos de tráfego, manutenção do trecho não pavimentado e informações sobre recursos e cronograma para a pavimentação da rodovia.

A LMG-744, entre Marilac e Nacip Raydan, também vem sendo discutida pela ALMG. Há requerimentos para informações sobre projetos, cronograma e recursos destinados à pavimentação, além de pedidos de manutenção da via.

A expectativa é que a audiência trate das medidas que estão sendo planejadas para os trechos. Segundo Leleco Pimentel, há informações de que projetos de melhorias estão em fase de elaboração.

Entre os convidados estão representantes das Secretarias de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias e de Governo, do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), das Câmaras Municipais de Catas Altas e Alvinópolis, além de representantes de comunidades e movimentos que cobram melhorias nas rodovias.

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