De acordo com a agência, os produtos não têm registro sanitário e as empresas fabricantes são de origem desconhecida e não possuem autorização. Entre os produtos proibidos estão alvejantes, tira-manchas e alguns são a base de percarbonato de sódio.

A proibição já está em vigor.

>> Veja a lista dos produtos:

Oxypur Quimpac Percarbonato de Sódio - Los Chefs Alvejante Natural Multiuso nova fórmula Percarbonato de Sódio - Vong Home Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em pó Percarbonato Plus ANS Agrária Percarbonato de Sódio - Nativa Yta Clean Alvejante Tira Manchas Amigos Distribuidora Percarbonato de Sódio - Oxigen Tira Manchas FV Group Percarbonato Top Brilho

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