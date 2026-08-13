Memphis Depay decidiu acionar a Justiça e deve cobrar do Corinthians - além da dívida de R$ 77 milhões, com juros, por bonificações não pagas - o valor integral do novo contrato que Osmar Stábile, presidente do clube, desistiu de assinar na terça-feira, 11. Segundo informado inicialmente pelo GE e confirmado pelo Estadão, o estafe do holandês pretende pedir o pagamento de mais R$ 102 milhões, pelo não cumprimento do acordo entre as partes, o que elevaria a dívida para a casa dos R$ 180 milhões.

O entendimento dos representantes do atacante é de que busca por uma indenização é justificada pelo fato de o clube do Parque São Jorge ter voltado atrás após a realização de exames, a troca de minutas e o encaminhamento da renovação. Era esperado que Stábile assinasse o contrato na terça, mas ele recuou após sofrer forte pressão da ala de conselheiros contrária à permanência do jogador e se justificou em nota oficial, na qual disse ter priorizado a "saúde financeira" da instituição.

Até a tarde desta quarta-feira, 12, o departamento jurídico alvinegro ainda não havia recebido nenhum contato do estafe de Memphis. Junto do departamento financeiro, a pasta espera sentar para negociar com os representantes do holandês nos próximos dias. Embora a relação esteja muito estremecida, ainda há esperança de conseguir um acordo para parcelar a dívida antes que o caso seja judicializado.

Não há uma proposta concreta elaborada, assunto ainda em debate no Parque São Jorge, mas o valor com que se trabalha internamente são os R$ 77 milhões. Se Memphis acionar a Fifa para cobrar a dívida, o Corinthians pode sofrer um novo transfer ban, punição que impede o registro de novos jogadores. O clube tem três transfer bans ativos neste momento.

Antes de Stábile decidir não prosseguir com a renovação, Memphis havia aceitado diluir a dívida sem juros, no valor de R$ 42 milhões, ao longo do novo vínculo, que seria válido até 2028. Também aceitou reduzir o salário de R$ 3,5 milhões para R$ 1,9 milhão.

Negociar, agora, será difícil, afinal a forma como a diretoria conduziu a negociação foi muito mal vista pelo jogador. Ele ficou sabendo da desistência por meio da nota oficial publicada pelo Corinthians, na terça-feira, 11. Nas redes sociais, disse estar decepcionado e prometeu "reagir com firmeza", além de avisar que não deixará "esse comportamento inaceitável sem sanção".

O contrato do holandês terminou no dia 31 de julho. Após disputar a Copa do Mundo e ganhar um período de férias, o atacante chegou a São Paulo há uma semana, no dia 4 de agosto, e realizou exames médicos no Hospital Sírio-Libanês, acompanhado por membros do departamento médico do clube, antes de passar por avaliação final no CT Joaquim Grava, no dia seguinte.

Foi aprovado em todas as avaliações. A questão física era um argumento que conselheiros contrários à renovação usavam para pressionar Stábile a desistir de seguir em frente com a permanência do atleta. Liderança importantes avisaram, inclusive, que "soltariam a mão" do presidente caso ele levasse a assinatura adiante. Em novembro, Osmar Stábile deve concorrer à reeleição.